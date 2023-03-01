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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/depremden-once-ve-sonra-kahramanmaras-1067656168.html
Depremden önce ve sonra Kahramanmaraş
Depremden önce ve sonra Kahramanmaraş
Şehirlerin kültürel, tarihi ve mimari niteliklerini belgelemek için 360 derece görüntülenmesini hedefleyen 'Şehir Atlası' projesi kapsamında, deprem öncesi ve... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T14:29+0300
2023-03-01T14:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
enkaz
görüntüler
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Türkiye'nin farklı şehirlerinde kültür ve tarih envanteri oluşturarak 'sanal tur' aracılığıyla hizmet vermek için başlatılan Şehir Atlası projesi kapsamında bir ekip, yaklaşık bir yıl önce Kahramanmaraş'ta da havadan ve yerden çok sayıda alanın fotoğrafını çekti.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı işbirliğinde yapılan çalışmalarda, kentin 600 farklı noktasını fotoğraflayan proje ekibi, depremin ardından tekrar Kahramanmaraş'a giderek aynı yerden fotoğraf çekmeye çalıştı.Ekibin deprem öncesi ve sonrasında aynı yerden çektikleri görseller, kentte yarattığı yıkımı gözler önüne seriyor.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı işbirliğinde şehir merkezi ve ilçelerini kapsayan kültür ve tarih envanteri fotoğraf çekimine başladıklarını belirten Kurtcephe, şunları anlattı:Kahramanmaraşlı olduğu için şehre sevgisinin çok özel olduğunu anlatan Kurtcephe, 8 ay arayla yaptıkları çekimlerle ilgili duygularını şöyle dile getirdi:Muhammet Kurtcephe, Kahramanmaraş ve ilçelerinde deprem öncesi ve sonrası çekilen 360 derece fotoğraflara www.sehiratlasi.com internet sitesinden ulaşıldığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/depremde-yikilan-minare-3-katli-apartmanin-uzerine-devrildi-1067653910.html
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enkaz, görüntüler, ev
enkaz, görüntüler, ev

Depremden önce ve sonra Kahramanmaraş

14:29 01.03.2023 (güncellendi: 14:51 01.03.2023)
© AADeprem öncesi ve sonrası Kahramanmaraş
Deprem öncesi ve sonrası Kahramanmaraş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA
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Şehirlerin kültürel, tarihi ve mimari niteliklerini belgelemek için 360 derece görüntülenmesini hedefleyen 'Şehir Atlası' projesi kapsamında, deprem öncesi ve sonrasında Kahramanmaraş'ta çekilen fotoğraflar, şehirdeki yıkımı gözler önüne seriyor.
Türkiye'nin farklı şehirlerinde kültür ve tarih envanteri oluşturarak 'sanal tur' aracılığıyla hizmet vermek için başlatılan Şehir Atlası projesi kapsamında bir ekip, yaklaşık bir yıl önce Kahramanmaraş'ta da havadan ve yerden çok sayıda alanın fotoğrafını çekti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı işbirliğinde yapılan çalışmalarda, kentin 600 farklı noktasını fotoğraflayan proje ekibi, depremin ardından tekrar Kahramanmaraş'a giderek aynı yerden fotoğraf çekmeye çalıştı.
Ekibin deprem öncesi ve sonrasında aynı yerden çektikleri görseller, kentte yarattığı yıkımı gözler önüne seriyor.
© AAŞehir Atlası Proje Direktörü Muhammet Kurtcephe, Kahramanmaraş'tan önce Türkiye'nin birçok şehrinde çekim yaptıklarını söyledi.
Şehir Atlası Proje Direktörü Muhammet Kurtcephe, Kahramanmaraş'tan önce Türkiye'nin birçok şehrinde çekim yaptıklarını söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
Şehir Atlası Proje Direktörü Muhammet Kurtcephe, Kahramanmaraş'tan önce Türkiye'nin birçok şehrinde çekim yaptıklarını söyledi.
© AA
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı işbirliğinde şehir merkezi ve ilçelerini kapsayan kültür ve tarih envanteri fotoğraf çekimine başladıklarını belirten Kurtcephe, şunları anlattı:
"Şehir Atlası isimli proje ile ülkemize, geleceğimize bugünün fotoğraf tekniğiyle bir miras bırakmak için yola çıktık. Şehirleri havadan ve yerden 360 derece fotoğraflıyoruz, yazılımla dijital tur haline getiriyoruz. Kahramanmaraş'ta kültürün tarihi envanterini çıkarmak için kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ve şehri fotoğrafladık. 600 noktadan çektiğimiz fotoğrafları yazılımla dijital tur haline getirdik."
© AAKurtcephe, 360 derece fotoğrafların şehir ve kültür tarihi için önemine değinerek, Kahramanmaraş'ta çektikleri fotoğrafların bunun acı bir göstergesi olduğunu söyledi.
Kurtcephe, 360 derece fotoğrafların şehir ve kültür tarihi için önemine değinerek, Kahramanmaraş'ta çektikleri fotoğrafların bunun acı bir göstergesi olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
Kurtcephe, 360 derece fotoğrafların şehir ve kültür tarihi için önemine değinerek, Kahramanmaraş'ta çektikleri fotoğrafların bunun acı bir göstergesi olduğunu söyledi.
© AA
Kahramanmaraşlı olduğu için şehre sevgisinin çok özel olduğunu anlatan Kurtcephe, 8 ay arayla yaptıkları çekimlerle ilgili duygularını şöyle dile getirdi:
"Deprem sonrasında yıkılan bazı noktaları tekrar çekmek ki bir kısmını çekebildik, bir yıl önce haz alarak yaptığımız işi bir yıl sonra hüzünle yaptık. Havadan baktığımızda yıkımı daha şiddetli görüyorsunuz. Gördüğünüz yeşillikler, binalar, ağaçlar, tarihi eserler yok olmuş. İnsanı hüzünlendiriyor."
© AAŞehirlerin kültürel, tarihi ve mimari niteliklerini belgelemek için 360 derece görüntülenmesini hedefleyen Şehir Atlası projesi kapsamında, deprem öncesi ve sonrasında Kahramanmaraş'ta çekilen fotoğraflar
Şehirlerin kültürel, tarihi ve mimari niteliklerini belgelemek için 360 derece görüntülenmesini hedefleyen Şehir Atlası projesi kapsamında, deprem öncesi ve sonrasında Kahramanmaraş'ta çekilen fotoğraflar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
Şehirlerin kültürel, tarihi ve mimari niteliklerini belgelemek için 360 derece görüntülenmesini hedefleyen Şehir Atlası projesi kapsamında, deprem öncesi ve sonrasında Kahramanmaraş'ta çekilen fotoğraflar
© AA
Muhammet Kurtcephe, Kahramanmaraş ve ilçelerinde deprem öncesi ve sonrası çekilen 360 derece fotoğraflara www.sehiratlasi.com internet sitesinden ulaşıldığını sözlerine ekledi.
Minare yıkıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
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Depremde yıkılan minare 3 katlı apartmanın üzerine devrildi
14:06
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