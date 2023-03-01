https://sputniknews.com.tr/20230301/depremden-once-ve-sonra-kahramanmaras-1067656168.html

Depremden önce ve sonra Kahramanmaraş

Depremden önce ve sonra Kahramanmaraş

Şehirlerin kültürel, tarihi ve mimari niteliklerini belgelemek için 360 derece görüntülenmesini hedefleyen 'Şehir Atlası' projesi kapsamında, deprem öncesi ve... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T14:29+0300

2023-03-01T14:29+0300

2023-03-01T14:51+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

enkaz

görüntüler

ev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067654753_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_20b1ea6875eb7e0aca83679695e249dd.jpg

Türkiye'nin farklı şehirlerinde kültür ve tarih envanteri oluşturarak 'sanal tur' aracılığıyla hizmet vermek için başlatılan Şehir Atlası projesi kapsamında bir ekip, yaklaşık bir yıl önce Kahramanmaraş'ta da havadan ve yerden çok sayıda alanın fotoğrafını çekti.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı işbirliğinde yapılan çalışmalarda, kentin 600 farklı noktasını fotoğraflayan proje ekibi, depremin ardından tekrar Kahramanmaraş'a giderek aynı yerden fotoğraf çekmeye çalıştı.Ekibin deprem öncesi ve sonrasında aynı yerden çektikleri görseller, kentte yarattığı yıkımı gözler önüne seriyor.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı işbirliğinde şehir merkezi ve ilçelerini kapsayan kültür ve tarih envanteri fotoğraf çekimine başladıklarını belirten Kurtcephe, şunları anlattı:Kahramanmaraşlı olduğu için şehre sevgisinin çok özel olduğunu anlatan Kurtcephe, 8 ay arayla yaptıkları çekimlerle ilgili duygularını şöyle dile getirdi:Muhammet Kurtcephe, Kahramanmaraş ve ilçelerinde deprem öncesi ve sonrası çekilen 360 derece fotoğraflara www.sehiratlasi.com internet sitesinden ulaşıldığını sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230301/depremde-yikilan-minare-3-katli-apartmanin-uzerine-devrildi-1067653910.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enkaz, görüntüler, ev