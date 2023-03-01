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https://sputniknews.com.tr/20230301/depremde-yikilan-minare-3-katli-apartmanin-uzerine-devrildi-1067653910.html
Depremde yıkılan minare 3 katlı apartmanın üzerine devrildi
Depremde yıkılan minare 3 katlı apartmanın üzerine devrildi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremde yıkılan minare 3 katlı apartman üstüne devrildi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T14:06+0300
2023-03-01T14:06+0300
yaşam
deprem
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minare
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Fatih Mahallesi'ndeki Hacı Gani Diler Camisi'nin minaresi, 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 şiddetindeki depremde yıkıldı.Minare, cami yanındaki Has Apartmanı'nın üzerine devrildi. Apartmanın çatısı ve 3'üncü katında hasar oluştu.Minarenin apartmanın çatı kısmından alt kata doğru tek parça halinde devrilmesi dikkati çekti.Caminin dernek başkanı Turan Koç, caminin minaresinin Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkıldığını söyledi.Hacı Gani Diler Camisi'nin 2021 yılında ibadete açıldığını anlatan Koç, "Bu deprem değil, tam bir afetti. Şükür, minarenin yıkılmasından can kaybı olmadı. Deprem sırasında minarenin devrildiği dairenin sahibinin evde olmadığını öğrendim. Ağır hasar raporu verilen camimiz yıkılacak. Devletimiz, milletimiz varolsun. Cenab-ı Hak, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230228/depremde-mahalle-yikildi-geriye-sadece-muhtar-kaldi-bir-gun-donecekler-insallah-1067597603.html
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deprem, cami, minare
deprem, cami, minare

Depremde yıkılan minare 3 katlı apartmanın üzerine devrildi

14:06 01.03.2023
© AAMinare yıkıldı
Minare yıkıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremde yıkılan minare 3 katlı apartman üstüne devrildi.
Fatih Mahallesi'ndeki Hacı Gani Diler Camisi'nin minaresi, 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 şiddetindeki depremde yıkıldı.
Minare, cami yanındaki Has Apartmanı'nın üzerine devrildi. Apartmanın çatısı ve 3'üncü katında hasar oluştu.
Minarenin apartmanın çatı kısmından alt kata doğru tek parça halinde devrilmesi dikkati çekti.
Caminin dernek başkanı Turan Koç, caminin minaresinin Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkıldığını söyledi.
Hacı Gani Diler Camisi'nin 2021 yılında ibadete açıldığını anlatan Koç, "Bu deprem değil, tam bir afetti. Şükür, minarenin yıkılmasından can kaybı olmadı. Deprem sırasında minarenin devrildiği dairenin sahibinin evde olmadığını öğrendim. Ağır hasar raporu verilen camimiz yıkılacak. Devletimiz, milletimiz varolsun. Cenab-ı Hak, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin." diye konuştu.
Depremde mahalle yıkıldı geriye sadece muhtar kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
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