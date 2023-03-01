Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230301/deprem-bolgesinde-can-kurtaran-kopekleri-business-koltuklarda-uctu-1067650041.html
Deprem bölgesinde can kurtaran köpekleri 'business' koltuklarda uçtu
Deprem bölgesinde can kurtaran köpekleri 'business' koltuklarda uçtu
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki ekiplerle birçok kişinin enkaz altından kurtarılmasını sağlayan eğitimli köpekler, Türk Hava... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T14:12+0300
2023-03-01T14:13+0300
yaşam
thy
köpek
business class
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067654215_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_97c1e098db8d870d968ee95324473877.jpg
THY, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği afet bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarının son bulmasının ardından ülkelerine dönen yabancı ekiplerin eğitimli köpeklerini kargo bölümü yerine kabin içine aldı.Enkazdan onlarca kişinin sağ kurtulmasını sağlayan köpekler, "business" sınıfı koltuklarda uçtu.'Kahramanca çabaları için takdirimizi göstermiş olduk'THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin uçağında kabin içerisinde seyahat eden bir arama kurtarma köpeğinin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine yaptığı açıklamada, "Fotoğraf doğrudur. Arama kurtarma köpekleri de dahil tüm ekipler 'business class' uçarak ülkelerine döndüler. Kahramanca çabaları için takdirimizi göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230301/deprem-ulkesi-turkiyenin-arama-kurtarma-kopegi-sayisi-yeterli-mi-1067652281.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067654215_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cdd99bb022361beb514cb7410da51083.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
thy, köpek, business class
thy, köpek, business class

Deprem bölgesinde can kurtaran köpekleri 'business' koltuklarda uçtu

14:12 01.03.2023 (güncellendi: 14:13 01.03.2023)
© AADeprem bölgesinde can kurtaran köpekleri 'business' koltuklarda uçtu
Deprem bölgesinde can kurtaran köpekleri 'business' koltuklarda uçtu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki ekiplerle birçok kişinin enkaz altından kurtarılmasını sağlayan eğitimli köpekler, Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağında "business" sınıfı koltuklarda seyahat etti.
THY, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği afet bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarının son bulmasının ardından ülkelerine dönen yabancı ekiplerin eğitimli köpeklerini kargo bölümü yerine kabin içine aldı.
Enkazdan onlarca kişinin sağ kurtulmasını sağlayan köpekler, "business" sınıfı koltuklarda uçtu.

'Kahramanca çabaları için takdirimizi göstermiş olduk'

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin uçağında kabin içerisinde seyahat eden bir arama kurtarma köpeğinin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine yaptığı açıklamada, "Fotoğraf doğrudur. Arama kurtarma köpekleri de dahil tüm ekipler 'business class' uçarak ülkelerine döndüler. Kahramanca çabaları için takdirimizi göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.
Arama kurtarma köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
GÖRÜŞ
Deprem ülkesi Türkiye’nin arama kurtarma köpeği sayısı yeterli mi?
13:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала