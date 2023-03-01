https://sputniknews.com.tr/20230301/deprem-bolgesinde-can-kurtaran-kopekleri-business-koltuklarda-uctu-1067650041.html

Deprem bölgesinde can kurtaran köpekleri 'business' koltuklarda uçtu

Deprem bölgesinde can kurtaran köpekleri 'business' koltuklarda uçtu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki ekiplerle birçok kişinin enkaz altından kurtarılmasını sağlayan eğitimli köpekler, Türk Hava... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T14:12+0300

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yaşam

thy

köpek

business class

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THY, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği afet bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarının son bulmasının ardından ülkelerine dönen yabancı ekiplerin eğitimli köpeklerini kargo bölümü yerine kabin içine aldı.Enkazdan onlarca kişinin sağ kurtulmasını sağlayan köpekler, "business" sınıfı koltuklarda uçtu.'Kahramanca çabaları için takdirimizi göstermiş olduk'THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin uçağında kabin içerisinde seyahat eden bir arama kurtarma köpeğinin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine yaptığı açıklamada, "Fotoğraf doğrudur. Arama kurtarma köpekleri de dahil tüm ekipler 'business class' uçarak ülkelerine döndüler. Kahramanca çabaları için takdirimizi göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230301/deprem-ulkesi-turkiyenin-arama-kurtarma-kopegi-sayisi-yeterli-mi-1067652281.html

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thy, köpek, business class