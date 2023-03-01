https://sputniknews.com.tr/20230301/deprem-bolgesinde-can-kurtaran-kopekleri-business-koltuklarda-uctu-1067650041.html
Deprem bölgesinde can kurtaran köpekleri 'business' koltuklarda uçtu
Deprem bölgesinde can kurtaran köpekleri 'business' koltuklarda uçtu
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki ekiplerle birçok kişinin enkaz altından kurtarılmasını sağlayan eğitimli köpekler, Türk Hava... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T14:12+0300
2023-03-01T14:12+0300
2023-03-01T14:13+0300
yaşam
thy
köpek
business class
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067654215_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_97c1e098db8d870d968ee95324473877.jpg
THY, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği afet bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarının son bulmasının ardından ülkelerine dönen yabancı ekiplerin eğitimli köpeklerini kargo bölümü yerine kabin içine aldı.Enkazdan onlarca kişinin sağ kurtulmasını sağlayan köpekler, "business" sınıfı koltuklarda uçtu.'Kahramanca çabaları için takdirimizi göstermiş olduk'THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin uçağında kabin içerisinde seyahat eden bir arama kurtarma köpeğinin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine yaptığı açıklamada, "Fotoğraf doğrudur. Arama kurtarma köpekleri de dahil tüm ekipler 'business class' uçarak ülkelerine döndüler. Kahramanca çabaları için takdirimizi göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230301/deprem-ulkesi-turkiyenin-arama-kurtarma-kopegi-sayisi-yeterli-mi-1067652281.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067654215_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cdd99bb022361beb514cb7410da51083.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thy, köpek, business class
thy, köpek, business class
Deprem bölgesinde can kurtaran köpekleri 'business' koltuklarda uçtu
14:12 01.03.2023 (güncellendi: 14:13 01.03.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki ekiplerle birçok kişinin enkaz altından kurtarılmasını sağlayan eğitimli köpekler, Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağında "business" sınıfı koltuklarda seyahat etti.
THY, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği afet bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarının son bulmasının ardından ülkelerine dönen yabancı ekiplerin eğitimli köpeklerini kargo bölümü yerine kabin içine aldı.
Enkazdan onlarca kişinin sağ kurtulmasını sağlayan köpekler, "business" sınıfı koltuklarda uçtu.
'Kahramanca çabaları için takdirimizi göstermiş olduk'
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin uçağında kabin içerisinde seyahat eden bir arama kurtarma köpeğinin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine yaptığı açıklamada, "Fotoğraf doğrudur. Arama kurtarma köpekleri de dahil tüm ekipler 'business class' uçarak ülkelerine döndüler. Kahramanca çabaları için takdirimizi göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.