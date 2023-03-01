https://sputniknews.com.tr/20230301/danimarka-tasarruf-icin-dini-bayrami-resmi-tatil-olmaktan-cikardi-1067627977.html
Danimarka, tasarruf için dini bayramı resmi tatil olmaktan çıkardı
Danimarka, tasarruf için dini bayramı resmi tatil olmaktan çıkardı
Danimarka'da, Paskalya yortusu sonrası 4. cuma günü kutlanan Büyük Dua Günü "tasarruf ve savunma harcamalarını artırmak için" resmi tatillerden çıkarıldı... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T00:57+0300
2023-03-01T00:57+0300
2023-03-01T00:57+0300
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Danimarka'da parlamento, tasarruf etmek için Büyük Dua Günü dini bayramının resmi tatil olmaktan çıkarılmasını onayladı.179 sandalyeli Danimarka Parlamentosunda milletvekilleri, tasarruf etmek ve savunma harcamalarını artırmak için Store Bededag olarak bilinen, Paskalya yortusu sonrası 4. cuma günü kutlanan Büyük Dua Günü'nün resmi tatillerden çıkarılmasını öngören yasa tasarısını oyladı.Parlamentoda, muhalefetin, sendikaların ve din adamlarının sert eleştirilerine rağmen yasa tasarısı 68'e karşı 95 oyla kabul edildi.Tatilin kaldırılmasıyla sağlanacak tasarrufun yılda yaklaşık 426 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.Muhalefet milletvekilleri yasa tasarısını "aptalca", "çılgınca" ve "tamamen yanlış" olarak nitelendirdi ancak konuyla ilgili referanduma gidilmesi konusunda anlaşamadı.Sosyalist Halk Partisi üyesi Karsten Honge, "Hükümet insanlara bir gün daha çalışmasını emrediyor" açıklamasında bulundu.Çok sayıda milletvekili, tatilin kaldırılmasının işverenler ve sendikalar arasında ücretler ile çalışma koşullarıyla ilgili müzakereleri karmaşık hale getireceği yönündeki endişelerini dile getirdi.
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danimarka, bayram, avrupa
danimarka, bayram, avrupa
Danimarka, tasarruf için dini bayramı resmi tatil olmaktan çıkardı
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Danimarka'da, Paskalya yortusu sonrası 4. cuma günü kutlanan Büyük Dua Günü "tasarruf ve savunma harcamalarını artırmak için" resmi tatillerden çıkarıldı. Muhalefet, sendikalar ve din adamlarının karşı çıktığı tasarı parlamentoda 68'e karşı 95 oyla onaylandı. Tatilin kaldırılmasıyla yılda yaklaşık 426 milyon dolar tasarruf edileceği belirtiliyor.
Danimarka'da parlamento, tasarruf etmek için Büyük Dua Günü dini bayramının resmi tatil olmaktan çıkarılmasını onayladı.
179 sandalyeli Danimarka Parlamentosunda milletvekilleri, tasarruf etmek ve savunma harcamalarını artırmak için Store Bededag olarak bilinen, Paskalya yortusu sonrası 4. cuma günü kutlanan Büyük Dua Günü'nün resmi tatillerden çıkarılmasını öngören yasa tasarısını oyladı.
Parlamentoda, muhalefetin, sendikaların ve din adamlarının sert eleştirilerine rağmen yasa tasarısı 68'e karşı 95 oyla kabul edildi.
Tatilin kaldırılmasıyla sağlanacak tasarrufun yılda yaklaşık 426 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.
Muhalefet milletvekilleri yasa tasarısını "aptalca", "çılgınca" ve "tamamen yanlış" olarak nitelendirdi ancak konuyla ilgili referanduma gidilmesi konusunda anlaşamadı.
Sosyalist Halk Partisi üyesi Karsten Honge, "Hükümet insanlara bir gün daha çalışmasını emrediyor" açıklamasında bulundu.
Çok sayıda milletvekili, tatilin kaldırılmasının işverenler ve sendikalar arasında ücretler ile çalışma koşullarıyla ilgili müzakereleri karmaşık hale getireceği yönündeki endişelerini dile getirdi.