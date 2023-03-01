Can Selçuki: AK Parti oylarında deprem sonrası 4 puan azalma var ama ‘kopuş’ demek için erken

"Sonuçlar Haziran 2022’e geri dönüş gibi gözüküyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı yeniden başa baş hale gelmiş vaziyette. AK Parti’nin oyunda yüzde 4’lük düşüş gördük. CHP’de limitli de olsa artış var. Bu tip büyük olaylardan sonra toplumun bu işlere tepkisi ve değerlendirmesi için 6-8 hafta geçmesi gerekiyor. Biz 3 hafta geçtikten sonra bu araştırmayı yaptık bunu da söylemek zorundayım. Bizler afet bölgesinden uzakta olmamıza rağmen bizlerin bile duyguları yerinde değil. Öfke, acı ve kaygı var. Toplumların bu tip şeylerde normale dönmesi belki beklenemez ama duyguların yerleşmesi 6-8 haftayı bulacaktır. Kopuş olarak değerlendirmek için çok erken. Gittikleri partilere baktığımız zaman Zafer Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye İşçi Partisi’nin destek aldığını görüyoruz. Bu partilerin özelliği sahada varlığı olan partiler. Geçmiş veriler bize özellikle Zafer ve Memleket Partisi’ne giden oyların kalıcı olup olmayacağı yönünde gerekli ipuçlarını maalesef vermiyor. Yeni partiler olması nedeniyle ve büyük bir çıkış yakalayamamaları sebebiyle. Bu duygu dünyasında, bu öfke ve kaygı ortamında ne kadar kalıcı olur ya da olmaz bugünden değerlendirmek yanlış bir yönlendirme olur."