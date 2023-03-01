https://sputniknews.com.tr/20230301/can-selcuki-ak-parti-oylarinda-deprem-sonrasi-4-puan-azalma-var-ama-kopus-demek-icin-erken-1067676844.html
Can Selçuki: AK Parti oylarında deprem sonrası 4 puan azalma var ama ‘kopuş’ demek için erken
Can Selçuki: AK Parti oylarında deprem sonrası 4 puan azalma var ama ‘kopuş’ demek için erken
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, “AK Parti’nin oyunda yüzde 4’lük azalma var. Toplumların bu tip şeylerde normale dönmesi belki beklenemez ama duyguların... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T20:38+0300
2023-03-01T20:38+0300
2023-03-01T20:38+0300
akşam postasi
radyo
seçim
ak parti
türkiye raporu
cumhur ittifakı
millet ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9fcc5c74e4c359064f7783d5e5865dca.jpg
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na deprem sonrası yapılan son anketin sonuçlarını açıkladı.Selçuki’nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:Hangi partiler yükselişte?Depremle mücadele
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a9b1645546557804ade79b484b1ab5e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, seçim, ak parti, türkiye raporu, cumhur ittifakı, millet ittifakı
radyo, seçim, ak parti, türkiye raporu, cumhur ittifakı, millet ittifakı
Can Selçuki: AK Parti oylarında deprem sonrası 4 puan azalma var ama ‘kopuş’ demek için erken
Abone ol
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, “AK Parti’nin oyunda yüzde 4’lük azalma var. Toplumların bu tip şeylerde normale dönmesi belki beklenemez ama duyguların yerleşmesi 6-8 haftayı bulacaktır. Kopuş olarak değerlendirmek için çok erken” dedi.
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na deprem sonrası yapılan son anketin sonuçlarını açıkladı.
Selçuki’nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Sonuçlar Haziran 2022’e geri dönüş gibi gözüküyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı yeniden başa baş hale gelmiş vaziyette. AK Parti’nin oyunda yüzde 4’lük düşüş gördük. CHP’de limitli de olsa artış var. Bu tip büyük olaylardan sonra toplumun bu işlere tepkisi ve değerlendirmesi için 6-8 hafta geçmesi gerekiyor. Biz 3 hafta geçtikten sonra bu araştırmayı yaptık bunu da söylemek zorundayım. Bizler afet bölgesinden uzakta olmamıza rağmen bizlerin bile duyguları yerinde değil. Öfke, acı ve kaygı var. Toplumların bu tip şeylerde normale dönmesi belki beklenemez ama duyguların yerleşmesi 6-8 haftayı bulacaktır. Kopuş olarak değerlendirmek için çok erken. Gittikleri partilere baktığımız zaman Zafer Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye İşçi Partisi’nin destek aldığını görüyoruz. Bu partilerin özelliği sahada varlığı olan partiler. Geçmiş veriler bize özellikle Zafer ve Memleket Partisi’ne giden oyların kalıcı olup olmayacağı yönünde gerekli ipuçlarını maalesef vermiyor. Yeni partiler olması nedeniyle ve büyük bir çıkış yakalayamamaları sebebiyle. Bu duygu dünyasında, bu öfke ve kaygı ortamında ne kadar kalıcı olur ya da olmaz bugünden değerlendirmek yanlış bir yönlendirme olur."
Hangi partiler yükselişte?
Ocak ayı anketine göre CHP’de yüzde 1’lik artış var, İYİ Parti de aynı seviyede. İlk öfkenin ve kaygının adresini muhalefetin büyük partilerinde bulmadığını görüyoruz. Memleket ve Zafer Partisi’nin liderlerine baktığımızda toplumun öfkesini ilk günden itibaren daha çok dile getiren söylemleri oldu. Toplumda şu ana kadar büyük muhalefet partilerine nazaran daha fazla karşılık bulduğunu görüyoruz AK Parti’ye kızanlar açısından.
Depremle mücadele
Ankette yüzde 80 oranında ‘kurumlar gereğini yapsaydı daha az kayıp yaşardık’ diyorlar ve kurumlar gereğini yapsaydı konusundaki kasıt sadece arama – kurtarma olarak deprem sonrası için değil deprem öncesi yapılması gerekenler aslında. Biz yapmamayı tercih ettik. Seçim kampanyası döneminde depremle nasıl mücadele edileceği çok ön plana çıkıyor. Kurumlara güven çok sarsılmış vaziyette. Arama–kurtarma işlerinde kurumlara ne kadar güvendiğimizi sorduk ve ilk olarak gönüllüler geliyor. Siyasetin bundan sonra seçime kadar topluma, kurumların devletin sistemin tekrar kendileri için çalışacağına ikna edip o güveni vermesi lazım. Türkiye şu an büyük bir güven sarsıntısından, güven depreminden geçiyor. Topluma yeniden kurumlara ve sisteme güveni verebilen bu seçimi kazanabilecektir diye düşünüyorum.