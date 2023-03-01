https://sputniknews.com.tr/20230301/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligindan-eyt-aciklamasi-ilk-maaslar-nisan-ayinda-1067649064.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan EYT açıklaması: 'İlk maaşlar nisan ayında'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan EYT açıklaması: 'İlk maaşlar nisan ayında'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında ilk maaşların nisan ayında yatırılacağını bildirdi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T13:12+0300

2023-03-01T13:12+0300

2023-03-01T13:12+0300

ekonomi

eyt

emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin kabul edilerek yasalaştığı anımsatıldı.Çalışmaları Bakanlık tarafından yürütülen ve milyonlarca kişinin beklediği EYT ile ilgili düzenlemeyi de içeren yasanın 4 maddeden oluştuğu belirtilen açıklamada, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran vatandaşlar, emeklilik hakkı elde edebilecek." ifadelerine yer verildi.Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı kaydedilen açıklamada, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların yaş sınırı bulunmaksızın, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeden emekli olabileceği bilgisi yer aldı.'İşverene kıdem tazminatı için kredi desteği sağlanacak'Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Düzenlemeyle işverene kıdem tazminatı için kredi desteğinin sağlanacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Vatandaşlar, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvuruda bulunabilecek ve başvuruyu takip eden ay maaşları hesaplarına yatacak. EYT kapsamında ilk maaşlar ise nisan ayında ödenecek."

https://sputniknews.com.tr/20230301/eyt-duzenlemesi-yasalasti-eyt-yasasi-resmi-gazetede-yayimlandi-mi-kimleri-kapsiyor-1067635753.html

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eyt, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), çalışma ve sosyal güvenlik bakanı