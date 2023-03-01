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Bisikletiyle seyir halinde olan spor fotoğrafçısına kamyon çarptı
Bisikletiyle seyir halinde olan spor fotoğrafçısına kamyon çarptı
Son yıllarda bisiklet sürücülerinin yaşadığı acı kazalara bir yenisi daha eklendi. İzmir'de bisikletiyle seyir halinde olan spor fotoğrafçısı Onur Çam'a kamyon... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T14:34+0300
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Kaza, dün meydana geldi. Bisikletiyle Güzelbahçe istikametine seyir halinde olan spor fotoğrafçısı Onur Çam, iddiaya göre bir kamyonun kendisine çarpması sonucu yola savruldu.Kazada ağır yaralanan Çam, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Yıllardır çektiği fotoğraflarla adından söz ettiren Onur Çam'ın ölümü spor ve basın camiasını yasa boğdu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Bisikletiyle seyir halinde olan spor fotoğrafçısına kamyon çarptı

14:34 01.03.2023
© FotoğrafBisikletiyle seyir halinde olan spor fotoğrafçısına kamyon çarptı
Bisikletiyle seyir halinde olan spor fotoğrafçısına kamyon çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© Fotoğraf
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Son yıllarda bisiklet sürücülerinin yaşadığı acı kazalara bir yenisi daha eklendi. İzmir'de bisikletiyle seyir halinde olan spor fotoğrafçısı Onur Çam'a kamyon çaptı. Ağır yaralanan Çam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün meydana geldi. Bisikletiyle Güzelbahçe istikametine seyir halinde olan spor fotoğrafçısı Onur Çam, iddiaya göre bir kamyonun kendisine çarpması sonucu yola savruldu.
Kazada ağır yaralanan Çam, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yıllardır çektiği fotoğraflarla adından söz ettiren Onur Çam'ın ölümü spor ve basın camiasını yasa boğdu.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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