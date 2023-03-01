https://sputniknews.com.tr/20230301/bisikletiyle-seyir-halinde-olan-spor-fotografcisina-kamyon-carpti-1067656488.html

Bisikletiyle seyir halinde olan spor fotoğrafçısına kamyon çarptı

Bisikletiyle seyir halinde olan spor fotoğrafçısına kamyon çarptı

Son yıllarda bisiklet sürücülerinin yaşadığı acı kazalara bir yenisi daha eklendi. İzmir'de bisikletiyle seyir halinde olan spor fotoğrafçısı Onur Çam'a kamyon... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T14:34+0300

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2023-03-01T14:34+0300

yaşam

izmir

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Kaza, dün meydana geldi. Bisikletiyle Güzelbahçe istikametine seyir halinde olan spor fotoğrafçısı Onur Çam, iddiaya göre bir kamyonun kendisine çarpması sonucu yola savruldu.Kazada ağır yaralanan Çam, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Yıllardır çektiği fotoğraflarla adından söz ettiren Onur Çam'ın ölümü spor ve basın camiasını yasa boğdu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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