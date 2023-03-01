https://sputniknews.com.tr/20230301/biden-calisma-bakanligina-suyu-aday-gosterdi-julienin-kendisi-amerikan-ruyasidir-1067676238.html

Biden, Çalışma Bakanlığı'na Su'yu aday gösterdi: Julie'nin kendisi Amerikan rüyasıdır

Biden, Çalışma Bakanlığı'na Su'yu aday gösterdi: Julie'nin kendisi Amerikan rüyasıdır

ABD Başkanı Joe Biden, yeni Çalışma Bakanı adayı Julie Su'nun "Amerikan rüyasını" temsil ettiğini söyledi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T20:21+0300

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abd

joe biden

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Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmasında, mevcut Çalışma Bakanı Marty Walsh'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, Çinli göçmen bir ailenin kızı olan Su'yu yeni Çalışma Bakanı olarak aday göstermekten onur duyduğunu bildirdi.Walsh'un işçilerin maaşlarının artırılmasında önemli rol oynadığını kaydeden Biden, "Amerikan işçilerine ve ulusumuza hizmetlerin için sana minnettarız." şeklinde konuştu.Biden, Su'nun Çinli göçmen bir ailenin kızı olarak hukuk okuyup düşük ücretli işçileri için mücadele ettiğine ve iyi bir kariyere sahip olduğuna işaret ederek, "Julie'nin kendisi Amerikan rüyasıdır." dedi.Su da Biden'a teşekkür ederek, orta sınıf ve işçilerin çalışma koşullarının geliştirilmesi için çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.Su'nun resmi olarak atanması için Senatonun onayı gerekiyor.

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