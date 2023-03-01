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Beşiktaş-Ankaragücü maçında deplasman tribününe seyirci alınmayacak
Beşiktaş-Ankaragücü maçında deplasman tribününe seyirci alınmayacak
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında 5 Mart Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada konuk ekip taraftarları... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T15:32+0300
2023-03-01T15:32+0300
spor
türkiye
beşiktaş
seyirci
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Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, karşılaşmada, misafir tribün, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olacak ve bu tribünün biletleri Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacak.Buna göre sadece Beşiktaş AŞ logolu Passolig kart sahibi taraftarlar bilet satın alabilecek. 10.02.2022 tarihinden itibaren Ankaragücü logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacak. Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecek.Bu arada karşılaşmanın biletleri de yarın saat 11.00’de satışa çıkarılacak.Maçın bilet fiyatları ise şu şekilde:Loca 162: 4.000 TLVIP 100: 2.350 TLVIP 101-126: 1.950 TL1. Kategori: 790 TL2. Kategori: 720 TL3. Kategori: 580 TL4. Kategori: 510 TL5. Kategori: 470 TLKapalı Üst: 430 TL6. Kategori: 380 TL7. Kategori: 190 TL8. Kategori: 180TL
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türkiye, beşiktaş, seyirci
türkiye, beşiktaş, seyirci

Beşiktaş-Ankaragücü maçında deplasman tribününe seyirci alınmayacak

15:32 01.03.2023
© AASpor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında 5 Mart Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada konuk ekip taraftarları yer alamayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında 5 Mart Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada konuk ekip taraftarları yer alamayacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında 5 Mart Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada konuk ekip taraftarları yer alamayacak.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, karşılaşmada, misafir tribün, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olacak ve bu tribünün biletleri Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacak.
Buna göre sadece Beşiktaş AŞ logolu Passolig kart sahibi taraftarlar bilet satın alabilecek. 10.02.2022 tarihinden itibaren Ankaragücü logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacak. Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecek.
Bu arada karşılaşmanın biletleri de yarın saat 11.00’de satışa çıkarılacak.
Maçın bilet fiyatları ise şu şekilde:
Loca 162: 4.000 TL
VIP 100: 2.350 TL
VIP 101-126: 1.950 TL
1. Kategori: 790 TL
2. Kategori: 720 TL
3. Kategori: 580 TL
4. Kategori: 510 TL
5. Kategori: 470 TL
Kapalı Üst: 430 TL
6. Kategori: 380 TL
7. Kategori: 190 TL
8. Kategori: 180TL
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