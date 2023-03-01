https://sputniknews.com.tr/20230301/besiktas-ankaragucu-macinda-deplasman-tribunune-seyirci-alinmayacak-1067660720.html

Beşiktaş-Ankaragücü maçında deplasman tribününe seyirci alınmayacak

Beşiktaş-Ankaragücü maçında deplasman tribününe seyirci alınmayacak

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında 5 Mart Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada konuk ekip taraftarları... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T15:32+0300

2023-03-01T15:32+0300

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spor

türkiye

beşiktaş

seyirci

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Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, karşılaşmada, misafir tribün, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olacak ve bu tribünün biletleri Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacak.Buna göre sadece Beşiktaş AŞ logolu Passolig kart sahibi taraftarlar bilet satın alabilecek. 10.02.2022 tarihinden itibaren Ankaragücü logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacak. Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecek.Bu arada karşılaşmanın biletleri de yarın saat 11.00’de satışa çıkarılacak.Maçın bilet fiyatları ise şu şekilde:Loca 162: 4.000 TLVIP 100: 2.350 TLVIP 101-126: 1.950 TL1. Kategori: 790 TL2. Kategori: 720 TL3. Kategori: 580 TL4. Kategori: 510 TL5. Kategori: 470 TLKapalı Üst: 430 TL6. Kategori: 380 TL7. Kategori: 190 TL8. Kategori: 180TL

https://sputniknews.com.tr/20230228/kayserispor---fenerbahce-macina-deplasman-seyircisi-alinmayacak-1067598956.html

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