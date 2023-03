https://sputniknews.com.tr/20230301/bes-kez-buldugu-kopegini-6-kez-caldilar-1067658370.html

Beş kez bulduğu köpeğini 6. kez çaldılar

Beş kez bulduğu köpeğini 6. kez çaldılar

Bursa'da daha önce 5 kez çalınan köpeğini her defasında bulan vatandaşın köpeği 6. kez çalındı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Amerikan Cocker Spaniel cinsi köpek sahiplenen Ramazan Koç'un Badi ismini koyduğu köpeği 5 kez çalındı. Her defasında çalınan köpeğini sosyal medyadan paylaşım yaparak bulan Koç'un köpeği 6. kez çalındı.Çok sevdiği köpeğini her yerde arayan hayvansever vatandaş, hırsızlara seslenerek "Ne olur köpeğimi verin" çağrısı yaptı.Köpeğinin 5 yıldır yanında olduğunu ifade eden Ramazan Koç, "Badi uzun yıllardır benimle. O benim can dostum. Onu çok seviyorum. Daha önce 5 kez çaldılar. Hepsinde de buldum. 6. kez tekrar çaldılar. Her yerde onu arıyorum. Kimdeyse geri versin, onsuz yaşayamam" dedi.

