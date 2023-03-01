Baykar: Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak yayınlanan ilanlar dolandırıcılık girişimidir
10:30 01.03.2023 (güncellendi: 10:32 01.03.2023)
© AASelçuk Bayraktar
© AA
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın fotoğrafı kullanılarak yapılan ilanlara ilişkin Baykar’dan yapılan açıklamada, "'Yatırım fırsatı', 'ek gelir' gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar açık bir dolandırıcılık girişimidir" denildi.
Sosyal medya ve internet sitelerinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafı kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanlara ilişkin Baykar yazılı bir açıklama yaptı.
Baykar’dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bir süredir sosyal medya mecraları ve bazı internet sitelerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) adı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak 'yatırım fırsatı', 'ek gelir' gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar açık bir dolandırıcılık girişimidir. Yürütülen bu girişimin dolandırıcılık faaliyeti olduğu TPAO tarafından da duyurulmuştur. Bahse konu bu dolandırıcılık faaliyetine karşı tarafımızdan gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için bu ve benzeri dolandırıcılık faaliyetlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz."
Zorunlu Açıklama❗— BAYKAR (@BaykarTech) March 1, 2023
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı @Selcuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak yayınlanan "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklı ilanlar açıkça dolandırıcılık girişimidir.
Tarafımızca hukuki süreç başlatılmış olup, itibar edilmemesini önemle rica ederiz. pic.twitter.com/wnipSMpDaz