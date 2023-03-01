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https://sputniknews.com.tr/20230301/baykar-selcuk-bayraktarin-fotograflari-kullanilarak-yayinlanan-ilanlar-dolandiricilik-girisimidir-1067639151.html
Baykar: Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak yayınlanan ilanlar dolandırıcılık girişimidir
Baykar: Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak yayınlanan ilanlar dolandırıcılık girişimidir
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın fotoğrafı kullanılarak yapılan ilanlara ilişkin Baykar’dan yapılan açıklamada, "'Yatırım fırsatı', 'ek gelir'... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T10:30+0300
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türkiye
selçuk bayraktar
baykar savunma
baykar aş
dolandırıcılık
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Sosyal medya ve internet sitelerinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafı kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanlara ilişkin Baykar yazılı bir açıklama yaptı.Baykar’dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
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selçuk bayraktar, baykar savunma, baykar aş, dolandırıcılık
selçuk bayraktar, baykar savunma, baykar aş, dolandırıcılık

Baykar: Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak yayınlanan ilanlar dolandırıcılık girişimidir

10:30 01.03.2023 (güncellendi: 10:32 01.03.2023)
© AASelçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın fotoğrafı kullanılarak yapılan ilanlara ilişkin Baykar’dan yapılan açıklamada, "'Yatırım fırsatı', 'ek gelir' gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar açık bir dolandırıcılık girişimidir" denildi.
Sosyal medya ve internet sitelerinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafı kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanlara ilişkin Baykar yazılı bir açıklama yaptı.
Baykar’dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bir süredir sosyal medya mecraları ve bazı internet sitelerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) adı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak 'yatırım fırsatı', 'ek gelir' gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar açık bir dolandırıcılık girişimidir. Yürütülen bu girişimin dolandırıcılık faaliyeti olduğu TPAO tarafından da duyurulmuştur. Bahse konu bu dolandırıcılık faaliyetine karşı tarafımızdan gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için bu ve benzeri dolandırıcılık faaliyetlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz."
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