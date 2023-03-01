Bakan Kurum: Türkiye genelinde 202 bin bina acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık

"Birçok üniversitemizde ortak çalışmalar yürütüyoruz. En doğru yerleşim alanlarını gerek mikro bölgeleme çalışmaları, gerek ayrıntılı jeolojik etütlerini, bu noktadaki en doğru zeminde, en doğru yapı tekniğine göre yapılaşma sürecini yürütüyor olacağız. Bu ay sonuna kadar 14 bin bağımsız bölümden oluşan sözleşmelerimizi tamamlayacağız. Ardından da etap etap konutlarımızın yapımını yürüteceğiz. Nurdağı’nda 456, İslahiye’de 399, Kilis’te 645 ve Adıyaman’da 797 olmak üzere bin 797 yeni yuvamızın sözleşmesi imzalanmış inşa süreci başlamıştır. Ardından Adana Sarıçam’da 590, Hatay Altınözü’nde 364, Kahramanmaraş Afşin’de 501, Pazarcık’ta 518, Şanlıurfa’da 534 olmak üzere 2 bin 507 yeni yuvamızın sözleşmelerini tamamladık, yapım aşamasına geçtik. Gaziantep ilçelerinde 400 köy evimizin, Hatay Payas’ta 821, İskenderun’da 492, Battalgazi’de 599 olmak üzere 2 bin 312 konutumuzun sözleşme süreci başlamıştır. Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Malatya’da toplamda 2 bin 663 konutumuzun ihaleleri, bugün de Diyarbakır Kayapınar’da 595, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda 862, Malatya Doğanşehir’de 349, Osmaniye’de 152 olmaz üzere yaklaşık bin 958 konutumuzun sözleşme ve ihale süreçleri de bugün itibariyle devam etmekte. Böylece depremzede kardeşlerimiz için Şubat ayı içinde 14 bin 500 konutumuzun yapımına başlamış olacağız. Hedefimiz hasar tespitler çerçevesinde önümüzdeki Nisan-Mayıs ayları içinde köylerimizde ve merkezde konut ihalelerimizi sözleşmelerimizi ihalelerini gerçekleştirmek."