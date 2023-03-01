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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/bakan-bozdag-felaketin-yasandigi-andan-itibaren-adliye-hizmetleri--eksiksiz-yerine-getirilmistir-1067668376.html
Bakan Bozdağ: Felaketin yaşandığı andan itibaren adliye hizmetleri eksiksiz yerine getirilmiştir
Bakan Bozdağ: Felaketin yaşandığı andan itibaren adliye hizmetleri eksiksiz yerine getirilmiştir
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde adalet hizmetlerinin sunumunda herhangi bir sıkıntının bulunmadığını bildirdi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T17:46+0300
2023-03-01T17:47+0300
bekir bozdağ
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
islahiye
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Adalet Bakanı Bozdağ, , 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye'de yürüttüğü incelemelerinin ardından Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıya katıldı.Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bozdağ, Şanlıurfa ve Nurdağı'nın ardından İslahiye'ye geldiklerini anımsatarak, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ilçede yaşayanlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.Depremin ardından enkaz altından insanların kurtarılması için yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirten Bozdağ, şu anda enkaz sonrası çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.Çalışmaları yerinde gördüklerini aktaran Bozdağ, "Burada çalışmaların bir düzen, intizam içinde, vatandaşlarımızın beklenti ve istekleri dikkate alınarak yürütüldüğünü ve barınma sorunları ile diğer sorunların çözüldüğünü gördük" dedi.Koordinasyon çalışmalarında görev alanlara teşekkür eden Bozdağ, "İslahiye'de adalet hizmetlerinin sunumunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Felaketin yaşandığı andan itibaren de adliye hizmetleri eksiksiz yerine getirilmiştir" ifadelerini kullandı.
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bekir bozdağ, deprem, islahiye
bekir bozdağ, deprem, islahiye

Bakan Bozdağ: Felaketin yaşandığı andan itibaren adliye hizmetleri eksiksiz yerine getirilmiştir

17:46 01.03.2023 (güncellendi: 17:47 01.03.2023)
© Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© Adalet Bakanlığı
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde adalet hizmetlerinin sunumunda herhangi bir sıkıntının bulunmadığını bildirdi.
Adalet Bakanı Bozdağ, , 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye'de yürüttüğü incelemelerinin ardından Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıya katıldı.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bozdağ, Şanlıurfa ve Nurdağı'nın ardından İslahiye'ye geldiklerini anımsatarak, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ilçede yaşayanlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.
Depremin ardından enkaz altından insanların kurtarılması için yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirten Bozdağ, şu anda enkaz sonrası çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.
Çalışmaları yerinde gördüklerini aktaran Bozdağ, "Burada çalışmaların bir düzen, intizam içinde, vatandaşlarımızın beklenti ve istekleri dikkate alınarak yürütüldüğünü ve barınma sorunları ile diğer sorunların çözüldüğünü gördük" dedi.
Koordinasyon çalışmalarında görev alanlara teşekkür eden Bozdağ, "İslahiye'de adalet hizmetlerinin sunumunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Felaketin yaşandığı andan itibaren de adliye hizmetleri eksiksiz yerine getirilmiştir" ifadelerini kullandı.
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