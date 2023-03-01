https://sputniknews.com.tr/20230301/bakan-bilgin-24-yillik-eyt-sorunu-artik-cozuldu-emekcilerimize-hayirli-olsun-1067628332.html

Bakan Bilgin: 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü, emekçilerimize hayırlı olsun

Bakan Bilgin: 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü, emekçilerimize hayırlı olsun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından EYT'lilere 'hayırlı olsun' mesajı paylaştı. Bakan mesajında "24 yıllık EYT sorunu artık... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili uzun süredir üzerinde çalıştıkları 24 yıllık sorunun artık çözüldüğünü belirterek, 'hayırlı olsun' mesajını paylaştı.Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Bakan Bilgin, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230301/eytye-iliskin-kanun-teklifinin-birinci-maddesi-kabul-edildi-1067626241.html

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