https://sputniknews.com.tr/20230301/arastirma-gunde-11-dakika-tempolu-yurume-her-10-erken-olumden-birini-onleyebilir-1067661685.html

Araştırma: Günde 11 dakika tempolu yürüme her 10 erken ölümden birini önleyebilir

Araştırma: Günde 11 dakika tempolu yürüme her 10 erken ölümden birini önleyebilir

İngiltere'de yapılan bir araştırma, her gün 11 dakikalık tempolu bir yürüyüşün dünya genelinde 10 erken ölümden birini önleyebileceğini ortaya koydu. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T15:59+0300

2023-03-01T15:59+0300

2023-03-01T16:06+0300

araştırma

yürümek

yaşam

ölüm

cambridge üniversitesi

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British Journal of Sports Medicine dergisinde yayınlanan Cambridge Üniversitesi'ne ait araştırmada, tempolu yürüme, dans etme, bisiklete binme, tenis oynama veya yürüyüş yapmanın, erken ölüm, kardiyovasküler hastalıklar ve belirli kanser risklerini önemli ölçüde azaltabileceği belirtildi.Araştırmada, her gün 11 dakikalık tempolu bir yürüyüşün, her 10 erken ölümden 1'ini önleyebileceğine dikkati çekilerek, bunun haftada 75 dakikalık orta yoğunlukta fiziksel aktiviteye denk olduğu kaydedildi.Bu kapsamda, 94 büyük çalışma grubundaki 30 milyondan fazla katılımcıyı kapsayan 196 hakemli makaleyi inceleyen araştırmacılar, daha sonra fiziksel aktivite düzeyleri ile kalp hastalığı, kanser ve erken ölüm riski arasındaki ilişki üzerine çalışma yürüttü.'Biraz fiziksel aktivite yapmak hiç yapmamaktan daha iyidir'İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), her hafta kalp atış hızını artıran 150-300 dakika fiziksel aktivite veya nefes alıp verme hızını artıran haftada 75-150 dakika yoğun aktivite yapılmasını öneriyor.Cambridge Üniversitesi'nin araştırmasına öncülük eden Dr. Soren Brage, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, biraz fiziksel aktivite yapmanın hiç yapmamaktan daha iyi ve bunun, aynı zamanda iyi bir başlangıç olduğunu da belirtti.Brage, "Haftada 75 dakikanın yapılabilir olduğunu düşünüyorsanız, bunu kademeli olarak önerilen tam miktara çıkarmayı deneyebilirsiniz" ifadesini kullandı.Cambridge Üniversitesinden Prof. Dr. James Woodcock da şu değerlendirmelerde bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20220928/arastirma-agirlik-egzersizleriyle-spor-yapmak-erken-olum-riskini-yuzde-41-ila-47-dusurebiliyor-1061709350.html

cambridge üniversitesi

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