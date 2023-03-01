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https://sputniknews.com.tr/20230301/almanyada-kamu-calisanlari-3-martta-uyari-grevi-yapacak-1067659141.html
Almanya'da kamu çalışanları 3 Mart'ta uyarı grevi yapacak
Almanya'da kamu çalışanları 3 Mart'ta uyarı grevi yapacak
Almanya'da bazı eyaletlerde, kamu çalışanlarına 3 Mart'ta 'büyük uyarı grevi' çağrısında bulunuldu. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T15:06+0300
2023-03-01T15:06+0300
dünya
almanya
kamu çalışanı
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Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'nın (Ver.di) çağrısının ardından özellikle Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Baden-Württemberg, Saksonya, Aşağı Saksonya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerindeki kreşler, belediye hastaneleri, çöp toplama merkezleri, otobüsler ve hafif raylı araçlar gibi kamusal yaşamın birçok alanında çalışanların iş bırakması bekleniyor.Sendikanın çağrısıyla 3 Mart'ta düzenlenecek büyük uyarı greviyle yerel ve federal kamu sektörü üzerindeki toplu pazarlık baskısının artırılması amaçlanıyor.İşverenler, federal ve yerel yönetimlerdeki çalışanlar için ücretlerde yüzde 5 artış ve tek seferde toplam 2 bin 500 euro ek ödeme teklif etmiş ancak sendikalar, teklifi yetersiz bularak reddetmişti.Sendikalar, ücretlerde yüzde 10.5 artış veya aylık en az 500 euro ilave zam talep ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230217/alman-havalimanlarindaki-uyari-grevi-yaklasik-300-bin-yolcuyu-etkiledi-1067171673.html
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almanya, kamu çalışanı, grev
almanya, kamu çalışanı, grev

Almanya'da kamu çalışanları 3 Mart'ta uyarı grevi yapacak

15:06 01.03.2023
© İHA / SİNAN KARAMURATAlmanya- Protesto
Almanya- Protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© İHA / SİNAN KARAMURAT
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Almanya'da bazı eyaletlerde, kamu çalışanlarına 3 Mart'ta 'büyük uyarı grevi' çağrısında bulunuldu.
Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'nın (Ver.di) çağrısının ardından özellikle Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Baden-Württemberg, Saksonya, Aşağı Saksonya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerindeki kreşler, belediye hastaneleri, çöp toplama merkezleri, otobüsler ve hafif raylı araçlar gibi kamusal yaşamın birçok alanında çalışanların iş bırakması bekleniyor.
Sendikanın çağrısıyla 3 Mart'ta düzenlenecek büyük uyarı greviyle yerel ve federal kamu sektörü üzerindeki toplu pazarlık baskısının artırılması amaçlanıyor.
İşverenler, federal ve yerel yönetimlerdeki çalışanlar için ücretlerde yüzde 5 artış ve tek seferde toplam 2 bin 500 euro ek ödeme teklif etmiş ancak sendikalar, teklifi yetersiz bularak reddetmişti.
Sendikalar, ücretlerde yüzde 10.5 artış veya aylık en az 500 euro ilave zam talep ediyor.
Almanya- Grev- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
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Alman havalimanlarındaki uyarı grevi yaklaşık 300 bin yolcuyu etkiledi
17 Şubat, 15:34
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