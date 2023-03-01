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Akşener: Tüm hatalarına rağmen aralarından bir kişi bile istifa etmiyor
Akşener: Tüm hatalarına rağmen aralarından bir kişi bile istifa etmiyor
İYİ Parti lideri Akşener, "Tüm hatalarına rağmen aralarından bir kişi bile istifa etmiyor" dedi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
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Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
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meral akşener, iyi parti, tbmm
meral akşener, iyi parti, tbmm

Akşener: Tüm hatalarına rağmen aralarından bir kişi bile istifa etmiyor

10:37 01.03.2023 (güncellendi: 10:41 01.03.2023)
© AAİYİ Parti lideri Akşener
İYİ Parti lideri Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İYİ Parti lideri Akşener, "Tüm hatalarına rağmen aralarından bir kişi bile istifa etmiyor" dedi.
Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Sinan Ateş'in katillerinin peşini bırakmayacağım.
Kurallara kanunlara aykırı bina yapanlar yapılmasına izin verenler yapılanları imar affıyla affedenler, yandaş müteahhitleri besleyenler, meydana gelen felaketten, sorumludur.
Depremden sonra 72 saat boyunca milletimizin yardımına gidemeyenlerin organize olamayanların, koordinasyonu sağlayamayanların, saray korkusuyla karar alamayanların, onun yerine de; sivil toplumla kavgaya tutuşanların, birbirinin söylediğini yalanlayanların, interneti kesip, kapılara polis gönderenlerin, tamamı sorumludur.
Bu zihniyetin sahipleri tüm sorumsuzluklarına rağmen hiç mi hiç utanmıyorlar. Tüm hatalarına rağmen aralarından bir kişi bile istifa etmiyor.
Sayın Erdoğan yeter artık. Depremin üstünden, 23 gün geçti. Sen ilk gün, ne dedin?
“Günü geldiğinde, şu anda tuttuğumuz defteri açacağız.” dedin. Yani; bu aziz milleti, düpedüz tehdit ettin. Şimdi hangi yüzle, çıkıp da, helallik istiyorsun? Daha dün, milletimize, “Bunlar kader planında olan şeyler" diyordun… Bugün çıkmışsın, utanmadan onlardan helallik istiyorsun. Daha dün insanlarımıza “ahlaksız, namussuz, adi” diyordun… Bugün çıkmışsın utanmadan, onlardan helallik istiyorsun.
Ama illaki helallik almak istiyorsan oturduğun yerden kürsülerden poz vererek olmaz. Gideceksin bizzat vatandaşlarımızdan, helallik isteyeceksin.
Eğer illaki helallik almak istiyorsan gideceksin, Maraş’ın tam merkezinde 15 saat boyunca enkaz altında kalan yavrusunun elini tutup vinç beklerken rahmetli olmasını izlemek zorunda kalan, babadan helallik isteyeceksin.
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