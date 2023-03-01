Akşener: Tüm hatalarına rağmen aralarından bir kişi bile istifa etmiyor

Bu zihniyetin sahipleri tüm sorumsuzluklarına rağmen hiç mi hiç utanmıyorlar. Tüm hatalarına rağmen aralarından bir kişi bile istifa etmiyor.

Sayın Erdoğan yeter artık. Depremin üstünden, 23 gün geçti. Sen ilk gün, ne dedin?“Günü geldiğinde, şu anda tuttuğumuz defteri açacağız.” dedin. Yani; bu aziz milleti, düpedüz tehdit ettin. Şimdi hangi yüzle, çıkıp da, helallik istiyorsun? Daha dün, milletimize, “Bunlar kader planında olan şeyler" diyordun… Bugün çıkmışsın, utanmadan onlardan helallik istiyorsun. Daha dün insanlarımıza “ahlaksız, namussuz, adi” diyordun… Bugün çıkmışsın utanmadan, onlardan helallik istiyorsun.