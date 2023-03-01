https://sputniknews.com.tr/20230301/ak-partide-5-il-baskanligina-atama-1067680731.html

AK Parti'de 5 il başkanlığına atama

AK Parti'de 5 il başkanlığına atama

AK Parti'de Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kocaeli ve Mersin il başkanlıklarına atama yapıldı. Seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığına 6 isim daha... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T22:19+0300

2023-03-01T22:19+0300

2023-03-01T22:28+0300

türkiye

ak parti

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AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Erzurum İl Başkanlığı'na İbrahim Küçükoğlu, Gümüşhane İl Başkanlığı'na Mehmet Emin Erdoğdu, Giresun İl Başkanlığı'na Mete Bahadır Yılmaz, Kocaeli İl Başkanlığı'na Şahin Talus ve Mersin İl Başkanlığına Adem Aldemir'in atandığı bildirildi.Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.Seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığına 6 isim daha getirildi'Seçim işleri ekibimizi daha da güçlendirdik'AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcılığına 6 yeni isim atandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, konuyla ilgili açıklamasında "Seçim işleri ekibimizi daha da güçlendirdik" ifadesini kullandı.Yavuz, daha önce belirlenen 9 kişiye ilaveten 6 kişinin daha Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla Seçim İşleri Başkan Yardımcısı olarak göreve başladığını bildirdi.Buna göre Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini Harun Tüfekçi, Yusuf Başer, Bülent Yağmur, Serpil Kavrak, Ahmet Özdemir, Nureddin Çelik, Sabri Öztürk, Gülay Sabancı ve Muhammet Fatih Toprak'la beraber, Hakan Çavuşoğlu, Recep Özel, Mahmut Atilla Kaya, İshak Gazel, Oğuzhan Kaya ve Mehmet Ali Özkan yürütecek.

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