https://sputniknews.com.tr/20230301/afaddan-depremzedelere-destekte-bulunmak-isteyenler-icin-yardim-market-uygulamasi-1067679044.html
AFAD'dan depremzedelere destekte bulunmak isteyenler için 'Yardım Market' uygulaması
AFAD'dan depremzedelere destekte bulunmak isteyenler için 'Yardım Market' uygulaması
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destekte bulunmak isteyenlerin... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T21:38+0300
2023-03-01T21:38+0300
2023-03-01T21:41+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
afad
yardım
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AFAD'ın sosyal medya hesabından, "AFAD Yardım Markette destekleriniz tek tıkla afetzedelere ulaşıyor, depremin yaraları Türkiye'nin dayanışması ile sarılıyor. Desteklerimiz sepette, kalplerimiz afet bölgesinde." ifadesi kullanıldı.AFAD Yardım Market'te isteyenler afet bölgesindekilere bebek seti, gıda kolisi, kuru gıda kolisi, uyku tulumu, hijyen kolisi, evcil veya sokak hayvanları için mama, battaniye bağışlayabilecek, kira bağışı veya çadır için destekte bulunabilecek.Açıklamayla birlikte "http://afadyardimmarket.gov.tr" adresinden yardımların nasıl yapılacağına ilişkin video da paylaşıldı.
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deprem, afad, yardım
AFAD'dan depremzedelere destekte bulunmak isteyenler için 'Yardım Market' uygulaması
21:38 01.03.2023 (güncellendi: 21:41 01.03.2023) Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destekte bulunmak isteyenlerin sipariş verebileceği 'Yardım Market' uygulaması başlattı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından, "AFAD Yardım Markette destekleriniz tek tıkla afetzedelere ulaşıyor, depremin yaraları Türkiye'nin dayanışması ile sarılıyor. Desteklerimiz sepette, kalplerimiz afet bölgesinde." ifadesi kullanıldı.
AFAD Yardım Market'te isteyenler afet bölgesindekilere bebek seti, gıda kolisi, kuru gıda kolisi, uyku tulumu, hijyen kolisi, evcil veya sokak hayvanları için mama, battaniye bağışlayabilecek, kira bağışı veya çadır için destekte bulunabilecek.
Açıklamayla birlikte "http://afadyardimmarket.gov.tr" adresinden yardımların nasıl yapılacağına ilişkin video da paylaşıldı.