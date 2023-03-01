https://sputniknews.com.tr/20230301/afaddan-depremzedelere-destekte-bulunmak-isteyenler-icin-yardim-market-uygulamasi-1067679044.html

AFAD'dan depremzedelere destekte bulunmak isteyenler için 'Yardım Market' uygulaması

AFAD'dan depremzedelere destekte bulunmak isteyenler için 'Yardım Market' uygulaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destekte bulunmak isteyenlerin... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T21:38+0300

2023-03-01T21:38+0300

2023-03-01T21:41+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

afad

yardım

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AFAD'ın sosyal medya hesabından, "AFAD Yardım Markette destekleriniz tek tıkla afetzedelere ulaşıyor, depremin yaraları Türkiye'nin dayanışması ile sarılıyor. Desteklerimiz sepette, kalplerimiz afet bölgesinde." ifadesi kullanıldı.AFAD Yardım Market'te isteyenler afet bölgesindekilere bebek seti, gıda kolisi, kuru gıda kolisi, uyku tulumu, hijyen kolisi, evcil veya sokak hayvanları için mama, battaniye bağışlayabilecek, kira bağışı veya çadır için destekte bulunabilecek.Açıklamayla birlikte "http://afadyardimmarket.gov.tr" adresinden yardımların nasıl yapılacağına ilişkin video da paylaşıldı.

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2023

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deprem, afad, yardım