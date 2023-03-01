https://sputniknews.com.tr/20230301/adiyamanda-42-buyuklugunde-deprem-1067633753.html
Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine Adıyaman'ın Tut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T07:42+0300
2023-03-01T07:42+0300
2023-03-01T07:42+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
adıyaman
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AFAD verilerine Adıyaman'ın Tut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.15'te meydana gelen depremin derinliği 6,4 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
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türkiye, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, adıyaman
türkiye, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, adıyaman
Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine Adıyaman'ın Tut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine Adıyaman'ın Tut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.15'te meydana gelen depremin derinliği 6,4 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.