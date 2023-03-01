Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/adiyamanda-42-buyuklugunde-deprem-1067633753.html
Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine Adıyaman'ın Tut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T07:42+0300
2023-03-01T07:42+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
adıyaman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103686/08/1036860872_0:10:1200:685_1920x0_80_0_0_bcc2db37d38f2bc888400a48a5eeada6.jpg
AFAD verilerine Adıyaman'ın Tut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.15'te meydana gelen depremin derinliği 6,4 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
adıyaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103686/08/1036860872_138:0:1063:694_1920x0_80_0_0_e1d8b52c161c0ffd21ea133e29457539.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, adıyaman
türkiye, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, adıyaman

Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem

07:42 01.03.2023
© Fotoğraf : Twitter / Sismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© Fotoğraf : Twitter /
Abone olTelegram
AFAD verilerine Adıyaman'ın Tut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine Adıyaman'ın Tut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.15'te meydana gelen depremin derinliği 6,4 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала