https://sputniknews.com.tr/20230301/abdnin-florida-eyaletinde-30-bin-galon-kimyasal-tasiyan-tren-raydan-cikti-1067640966.html

ABD'nin Florida eyaletinde 30 bin galon kimyasal taşıyan tren raydan çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde 30 bin galon kimyasal taşıyan tren raydan çıktı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Manatee ilçesinde yaklaşık 30 bin galon propan yüklü bir trenin 5 vagonu ve 2 tankerinin raydan çıktığı açıklandı. Yetkililer... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T11:09+0300

2023-03-01T11:09+0300

2023-03-01T11:09+0300

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Manatee yerel yönetiminden yapılan açıklamada, "Acil durum ekipleri, 16. Cadde Doğu 7200 bloğunda (Tallevast Yolu yakınında) 5 vagon ve 2 propan tankerini içeren bir trenin raydan çıktığı olay yerinde. Herhangi bir yaralanma ya da sızıntı bildirilmedi" ifadelerine yer verildi.Manatee İlçesi Acil Sağlık Hizmetleri ve Şerif Ofisi personeli olay yerine sevk edildi.Açıklamada, Manatee Kamu Güvenliği personelinin de rayların temizlenmesine yardımcı olduğu, ancak kimyasalın tankerlerden çıkarılmasının gerekmesi nedeniyle bu işlemin gecikebileceği belirtildi.Açıklamada trenin raydan çıkmasının sebebi açıklanmadı, ekiplerin durumu izlemeyi sürdürecekleri kaydedildi.Ohio'da kimyasal tren kazası olayıABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda 3 Şubat'ta meydana gelen çevre felaketinde, kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun raydan çıkmasının ardından patlamalar olmuştu.Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti. Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük, halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.Ohio eyalet yetkilileri, kazanın yakınında meydana gelen hayvan ölümlerinin nedeninin hava kirliliği olmadığını öne sürerken, öte yandan, bölge sakinlerine, içme suları üzerinde tüm testler tamamlanana kadar şişe suyu kullanmaları çağrısında bulunmuştu.Kazaya karışan tren şirketi Norfolk Southern da yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı bir şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurmuştu.Kazanın meydana geldiği 4 bin 700 nüfuslu East Palestine halkı resmi açıklamaların kendilerini tatmin etmediğini belirterek, başta Ulaştırma Bakanlığı ve tren şirketi Norfolk Southern olmak üzere yetkilileri sert bir dille eleştirmişti.Kasaba sakinleri, yetkililerin açıklamalarına güvenmediklerini dile getirmiş, bölgede etkisini sürdüren kimyasal duman ve kokular ile içme suyunun güvenliği gibi konularda endişelerini ortaya koyarak yetkililere şeffaflık çağrısı yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230223/abdde-cevresel-felakete-yol-acan-tren-kazasiyla-ilgili-on-rapor-yayimlandi-1067435246.html

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