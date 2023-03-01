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https://sputniknews.com.tr/20230301/abdli-senatorden-brezilyaya-yaptirim-uygulansin-talebi-1067640219.html
ABD'li senatörden 'Brezilya'ya yaptırım uygulansın' talebi
ABD'li senatörden 'Brezilya'ya yaptırım uygulansın' talebi
ABD'li senatör Ted Cruz, İran'a ait iki savaş gemisinin Brezilya'ya yaptığı ziyaretin ardından Brezilya'ya yaptırım uygulanması gerektiğini söyleyerek ziyareti... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T10:52+0300
2023-03-01T10:52+0300
dünya
brezilya
iran
abd
yaptırım
ted cruz
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ABD'li Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz, İran Donanması'na ait Dena fırkateyni ve Makran ikmal gemisinin dünya turunda Panama Kanalı'na girmeden önce ikmal yapmak için Brezilya'ya yanaşmasına tepki gösterdi.Cruz, yaptığı yazılı açıklamada "İran'a ait bu savaş gemileri halihazırda yaptırımlara tabi ve dolayısıyla yanaştıkları Rio de Janeiro'daki liman, onlara hizmet sağlayan ya da ödeme kabul eden Brezilyalı şirketler gibi - ve ileride limanla ya da bu Brezilyalı şirketlerle ilişkiye girecek tüm yabancı şirketler - yaptırım riski altında" dedi.ABD'nin terörle mücadele yasalarının 'keyfiyete kalmadığını' savunan Cruz, Başkan Joe Biden'dan 'ilgili yaptırımları uygulamasını' ve Brezilya'nın Washington ile yeterince işbirliği yapıp yapmadığını yeniden değerlendirmesini talep etti.Cruz, "Eğer yönetim bunu yapmazsa, Kongre onları buna zorlamalı" dedi.Cruz, Senato'da Dış İlişkiler Komisyonu'nda göre yapıyor ve Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komisyonu'nun da kıdemli üyeleri arasında.Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın 'ABD'ye ve çıkarlarına karşı saf tuttuğunu' iddia eden senatör, Biden'ın Lula'yı Beyaz Saray'da ağırlarken ya Washington'un kaygılarını kendisine iletmediğini ya da 'Brezilyalıların bunları umursamadığını' savundu.
https://sputniknews.com.tr/20220627/irandan-bricse-uyelik-basvurusu-1058014995.html
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brezilya, iran, abd, yaptırım, ted cruz
brezilya, iran, abd, yaptırım, ted cruz

ABD'li senatörden 'Brezilya'ya yaptırım uygulansın' talebi

10:52 01.03.2023
© AFP 2023 / EVARISTO SALula da Silva
Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / EVARISTO SA
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ABD'li senatör Ted Cruz, İran'a ait iki savaş gemisinin Brezilya'ya yaptığı ziyaretin ardından Brezilya'ya yaptırım uygulanması gerektiğini söyleyerek ziyareti 'Amerikalıların emniyet ve güvenliğine yönelik doğrudan tehdit' olarak nitelendirdi.
ABD'li Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz, İran Donanması'na ait Dena fırkateyni ve Makran ikmal gemisinin dünya turunda Panama Kanalı'na girmeden önce ikmal yapmak için Brezilya'ya yanaşmasına tepki gösterdi.
Cruz, yaptığı yazılı açıklamada "İran'a ait bu savaş gemileri halihazırda yaptırımlara tabi ve dolayısıyla yanaştıkları Rio de Janeiro'daki liman, onlara hizmet sağlayan ya da ödeme kabul eden Brezilyalı şirketler gibi - ve ileride limanla ya da bu Brezilyalı şirketlerle ilişkiye girecek tüm yabancı şirketler - yaptırım riski altında" dedi.
ABD'nin terörle mücadele yasalarının 'keyfiyete kalmadığını' savunan Cruz, Başkan Joe Biden'dan 'ilgili yaptırımları uygulamasını' ve Brezilya'nın Washington ile yeterince işbirliği yapıp yapmadığını yeniden değerlendirmesini talep etti.
Cruz, "Eğer yönetim bunu yapmazsa, Kongre onları buna zorlamalı" dedi.
Cruz, Senato'da Dış İlişkiler Komisyonu'nda göre yapıyor ve Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komisyonu'nun da kıdemli üyeleri arasında.
Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın 'ABD'ye ve çıkarlarına karşı saf tuttuğunu' iddia eden senatör, Biden'ın Lula'yı Beyaz Saray'da ağırlarken ya Washington'un kaygılarını kendisine iletmediğini ya da 'Brezilyalıların bunları umursamadığını' savundu.
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