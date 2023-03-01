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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230301/abd-kara-kuvvetleri-ukraynadaki-catisma-iki-yil-icinde-kendi-kendine-son-bulabilir-1067674682.html
ABD Kara Kuvvetleri: Ukrayna'daki çatışma iki yıl içinde kendi kendine son bulabilir
ABD Kara Kuvvetleri: Ukrayna'daki çatışma iki yıl içinde kendi kendine son bulabilir
Ukrayna'daki çatışmanın beklenenden daha uzun sürdüğünü itiraf eden ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Christine Wormuth, silahlı faaliyetlerin iki yıl içinde... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T19:27+0300
2023-03-01T19:27+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
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Kiev'e askeri yardımını giderek artırmaya devam eden ABD ordusunun önemli bir yetkilisinde Ukrayna'daki çatışmaların ne zaman sonlanacağına dair açıklama geldi.Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde konuşan Wormuth, çatışmaların öngörülenden daha uzun sürdüğünü itiraf ederek "Ancak ben, Ukrayna'daki savaşın önümüzdeki bir veya iki yıl içinde kendi kendine sona ereceğini düşünüyorum" dedi.ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Colin Kahl, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın ne kadar süreceğine dair tahminde bulunamadıklarını, silahlı faaliyetlerin altı ayda sona erebileceği gibi iki ya da üç sonra durabileceğini kaydetmişti. ABD, Rusya'nın askeri harekatının başlamasından bu yana Ukrayna'ya 100 milyar dolardan fazla kaynak ayırdı.Cumhuriyetçiler, silah sevkiyatlarının düzgün bir şekilde takip edilmesi ve denetimin sıkılaştırılması çağrısı yapıyor.
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abd, ukrayna, christine wormuth
abd, ukrayna, christine wormuth

ABD Kara Kuvvetleri: Ukrayna'daki çatışma iki yıl içinde kendi kendine son bulabilir

19:27 01.03.2023
© AP Photo / Carlos OsorioChristine Wormuth
Christine Wormuth - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Carlos Osorio
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Ukrayna'daki çatışmanın beklenenden daha uzun sürdüğünü itiraf eden ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Christine Wormuth, silahlı faaliyetlerin iki yıl içinde kendiliğinden son bulabileceğini söyledi.
Kiev'e askeri yardımını giderek artırmaya devam eden ABD ordusunun önemli bir yetkilisinde Ukrayna'daki çatışmaların ne zaman sonlanacağına dair açıklama geldi.

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde konuşan Wormuth, çatışmaların öngörülenden daha uzun sürdüğünü itiraf ederek "Ancak ben, Ukrayna'daki savaşın önümüzdeki bir veya iki yıl içinde kendi kendine sona ereceğini düşünüyorum" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Colin Kahl, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın ne kadar süreceğine dair tahminde bulunamadıklarını, silahlı faaliyetlerin altı ayda sona erebileceği gibi iki ya da üç sonra durabileceğini kaydetmişti.

ABD, Rusya'nın askeri harekatının başlamasından bu yana Ukrayna'ya 100 milyar dolardan fazla kaynak ayırdı.

Cumhuriyetçiler, silah sevkiyatlarının düzgün bir şekilde takip edilmesi ve denetimin sıkılaştırılması çağrısı yapıyor.
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