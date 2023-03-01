https://sputniknews.com.tr/20230301/abd-kara-kuvvetleri-ukraynadaki-catisma-iki-yil-icinde-kendi-kendine-son-bulabilir-1067674682.html

ABD Kara Kuvvetleri: Ukrayna'daki çatışma iki yıl içinde kendi kendine son bulabilir

ABD Kara Kuvvetleri: Ukrayna'daki çatışma iki yıl içinde kendi kendine son bulabilir

Ukrayna'daki çatışmanın beklenenden daha uzun sürdüğünü itiraf eden ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Christine Wormuth, silahlı faaliyetlerin iki yıl içinde... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T19:27+0300

2023-03-01T19:27+0300

2023-03-01T19:27+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

christine wormuth

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Kiev'e askeri yardımını giderek artırmaya devam eden ABD ordusunun önemli bir yetkilisinde Ukrayna'daki çatışmaların ne zaman sonlanacağına dair açıklama geldi.Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde konuşan Wormuth, çatışmaların öngörülenden daha uzun sürdüğünü itiraf ederek "Ancak ben, Ukrayna'daki savaşın önümüzdeki bir veya iki yıl içinde kendi kendine sona ereceğini düşünüyorum" dedi.ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Colin Kahl, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın ne kadar süreceğine dair tahminde bulunamadıklarını, silahlı faaliyetlerin altı ayda sona erebileceği gibi iki ya da üç sonra durabileceğini kaydetmişti. ABD, Rusya'nın askeri harekatının başlamasından bu yana Ukrayna'ya 100 milyar dolardan fazla kaynak ayırdı.Cumhuriyetçiler, silah sevkiyatlarının düzgün bir şekilde takip edilmesi ve denetimin sıkılaştırılması çağrısı yapıyor.

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abd, ukrayna, christine wormuth