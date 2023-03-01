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4 ilin milletvekili sayısı değişti: Deprem bölgesinde değişiklik olmadığı bildirildi
4 ilin milletvekili sayısı değişti: Deprem bölgesinde değişiklik olmadığı bildirildi
Kocaeli ve Sakarya’yı Meclis’te temsil eden milletvekili sayısı birer artarken, Bayburt ve Tunceli'nin vekil sayısı birer düştü. Depremden bölgesindeyse... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T19:08+0300
2023-03-01T19:10+0300
politika
deprem
seçim
genel seçim
milletvekili
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YİP'in Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Öztürk, kentlerin çıkaracağı milletvekili sayısına dair yaptığı hesaplamayı açıkladı.Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki seçimlerde Kocaeli ve Sakarya illerinin milletvekili sayılarının birer kişi artacağını belirtti. Öztürk’ün hesaplamasına göre, Bayburt ve Tunceli'nin milletvekili sayıları ise birer azalacak.Öztürk, depremden etkilenen illerin milletvekili sayılarında değişiklik olmayacağını kaydetti.Öztürk’ün hesaplamasına göre, illere göre milletvekili sayıları şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230301/ysk-secim-hazirliklarina-basladi-sandik-kurullari-icin-yazi-gonderildi-1067670483.html
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deprem, seçim, genel seçim, milletvekili
deprem, seçim, genel seçim, milletvekili

4 ilin milletvekili sayısı değişti: Deprem bölgesinde değişiklik olmadığı bildirildi

19:08 01.03.2023 (güncellendi: 19:10 01.03.2023)
© AAseçim
seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA
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Kocaeli ve Sakarya’yı Meclis’te temsil eden milletvekili sayısı birer artarken, Bayburt ve Tunceli'nin vekil sayısı birer düştü. Depremden bölgesindeyse değişiklik olmadığı bildirildi.
YİP'in Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Öztürk, kentlerin çıkaracağı milletvekili sayısına dair yaptığı hesaplamayı açıkladı.
Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki seçimlerde Kocaeli ve Sakarya illerinin milletvekili sayılarının birer kişi artacağını belirtti. Öztürk’ün hesaplamasına göre, Bayburt ve Tunceli'nin milletvekili sayıları ise birer azalacak.
Öztürk, depremden etkilenen illerin milletvekili sayılarında değişiklik olmayacağını kaydetti.
Öztürk’ün hesaplamasına göre, illere göre milletvekili sayıları şöyle:
Adana: 15
Adıyaman: 5
Afyonkarahisar: 6
Ağrı: 4
Amasya: 3
Ankara: 36
Antalya: 17
Artvin:2
Aydın:8
Balıkesir: 9
Bilecik: 2
Bingöl:3
Bitlis: 3
Bolu: 3
Burdur: 3
Bursa: 20
Çanakkale: 4
Çankırı: 2
Çorum: 4
Denizli: 7
Diyarbakır: 12
Edirne: 4
Elazığ: 5
Erzincan:2
Erzurum: 6
Eskişehir: 6
Antep:14
Giresun:4
Gümüşhane: 2
Hakkari: 3
Hatay: 11
Isparta: 4
Mersin: 13
İstanbul: 98
İzmir: 28
Kars: 3
Kastamonu:3
Kayseri: 10
Kırklareli:3
Kırşehir:2
Kocaeli:14
Konya:15
Kütahya: 5
Malatya: 6
Manisa: 10
Maraş: 8
Mardin: 6
Muğla: 7
Muş: 3
Nevşehir: 3
Niğde: 3
Ordu: 6
Rize: 3
Sakarya: 8
Samsun: 9
Siirt: 3
Sinop: 2
Sivas: 5
Tekirdağ: 8
Tokat: 5
Trabzon: 6
Tunceli: 1
Urfa: 14
Uşak: 3
Van: 8
Yozgat: 4
Zonguldak: 5
Aksaray: 4
Bayburt: 1
Karaman: 3
Kırıkkale: 3
Batman: 5
Şırnak: 4
Bartın: 2
Ardahan: 2
Iğdır: 2
Yalova: 3
Karabük: 3
Kilis: 2
Osmaniye: 4
Düzce: 3
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
POLİTİKA
YSK seçim hazırlıklarına başladı: Sandık kurulları için yazı gönderildi
18:30
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