https://sputniknews.com.tr/20230301/4-ilin-milletvekili-sayisi-degisti-deprem-bolgesinde-degisiklik-olmadigi-bildirildi-1067673550.html

4 ilin milletvekili sayısı değişti: Deprem bölgesinde değişiklik olmadığı bildirildi

4 ilin milletvekili sayısı değişti: Deprem bölgesinde değişiklik olmadığı bildirildi

Kocaeli ve Sakarya’yı Meclis’te temsil eden milletvekili sayısı birer artarken, Bayburt ve Tunceli'nin vekil sayısı birer düştü. Depremden bölgesindeyse... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T19:08+0300

2023-03-01T19:08+0300

2023-03-01T19:10+0300

politika

deprem

seçim

genel seçim

milletvekili

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YİP'in Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Öztürk, kentlerin çıkaracağı milletvekili sayısına dair yaptığı hesaplamayı açıkladı.Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki seçimlerde Kocaeli ve Sakarya illerinin milletvekili sayılarının birer kişi artacağını belirtti. Öztürk’ün hesaplamasına göre, Bayburt ve Tunceli'nin milletvekili sayıları ise birer azalacak.Öztürk, depremden etkilenen illerin milletvekili sayılarında değişiklik olmayacağını kaydetti.Öztürk’ün hesaplamasına göre, illere göre milletvekili sayıları şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20230301/ysk-secim-hazirliklarina-basladi-sandik-kurullari-icin-yazi-gonderildi-1067670483.html

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deprem, seçim, genel seçim, milletvekili