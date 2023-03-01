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https://sputniknews.com.tr/20230301/170-liralik-battaniyeyi-depremden-sonra-500-liradan-satti-sorusturma-baslatildi-1067662765.html
170 liralık battaniyeyi depremden sonra 500 liradan sattı, soruşturma başlatıldı
170 liralık battaniyeyi depremden sonra 500 liradan sattı, soruşturma başlatıldı
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizli'den bir firma tarafından deprem bölgesinde fahiş fiyatla battaniye satıldığı şikayeti üzerine soruşturma başlattı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T16:02+0300
2023-03-01T16:02+0300
yaşam
fahiş fiyat
soruşturma
deprem
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Marmaris'te bir otel işletmecisi, AFAD'ın ihtiyaç listesinde bulunan battaniye alımı için Denizli'den birçok firma ile 170 liradan anlaştı.Otel işletmecisi, Denizli merkezli D.K. isimli firmanın deprem bölgesine götürdüğü battaniyeleri teslim etmeyip 500 liradan sattığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetçi beyanı üzerine söz konusu firma ve yetkilisi hakkında depremden hemen sonra fahiş şekilde fiyat yükselttiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/diyarbakirda-konut-satis-ve-kira-bedellerindeki-fahis-artislara-sorusturma-1067615747.html
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fahiş fiyat, soruşturma, deprem
fahiş fiyat, soruşturma, deprem

170 liralık battaniyeyi depremden sonra 500 liradan sattı, soruşturma başlatıldı

16:02 01.03.2023
© AAbattaniye
battaniye - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA
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Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizli'den bir firma tarafından deprem bölgesinde fahiş fiyatla battaniye satıldığı şikayeti üzerine soruşturma başlattı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Marmaris'te bir otel işletmecisi, AFAD'ın ihtiyaç listesinde bulunan battaniye alımı için Denizli'den birçok firma ile 170 liradan anlaştı.
Otel işletmecisi, Denizli merkezli D.K. isimli firmanın deprem bölgesine götürdüğü battaniyeleri teslim etmeyip 500 liradan sattığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetçi beyanı üzerine söz konusu firma ve yetkilisi hakkında depremden hemen sonra fahiş şekilde fiyat yükselttiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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