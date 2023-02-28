https://sputniknews.com.tr/20230228/yapay-tatlandirici-eritritol-icin-kalp-damar-hastaligi-ve-felc-uyarisi-1067577098.html

Yapay tatlandırıcı eritritol için kalp damar hastalığı ve felç uyarısı

Yapay tatlandırıcı eritritol için kalp damar hastalığı ve felç uyarısı

Yapay tatlandırıcı olarak da kullanılan ve şeker alkolü olarak bilinen eritritolün, kan pıhtılaşması, kalp krizi ve felç gibi kalp damar hastalıklarına yol... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T00:04+0300

2023-02-28T00:04+0300

2023-02-28T00:04+0300

yaşam

sağlık

kalp

kalp krizi

kalp hastalıkları

felç

şeker

araştırma

uyarı

cnn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067577946_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_abe76234129fff0f887e5399d234beed.jpg

ABD ve Avrupa'da araştırmacılar, kalp hastalığı riski taşıdığı düşünülen yaklaşık 4 bin kişinin kan örneklerini inceledi.Araştırmada, kalp hastalığı riski taşıyanların kanlarında yüksek seviyede eritritol bulunmasının, bu kişilerde kan pıhtılaşması, kalp krizi ve felç görülme olasılığını 2 kat artırdığı tespit edildi.Cleveland Clinic Lerner Araştırma Enstitüsünde görevli Dr. Stanley Hazen ve ekibi, yapılan klinik çalışmalarında, eritritolün kan trombositlerinin daha kolay pıhtılaşmasına neden olduğunu ortaya koydu.CNN'in haberine göre araştırmacılar, pıhtılaşmanın ise kalp krizi ve felci tetikleyebileceğine işaret etti.Eritritol, birçok meyve ve sebzede doğal olarak bulunan, şeker tatlılığının yüzde 70'ine sahip bir tadı bulunan ve kalorisiz olarak kabul edilen şeker alkolü olarak biliniyor.Araştırmacılar, eritritolün şeker hastalığı bulunan kişilere alternatif tatlandırıcı olarak verildiğine dikkati çekerken, bunun ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda da uyarıyor.Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230130/uzmanlar-uyardi-safra-kesesi-agrisi-ile-kalp-krizi-karistirilabiliyor-1066345581.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sağlık, kalp, kalp krizi, kalp hastalıkları, felç, şeker, araştırma, uyarı, cnn, eritritol