https://sputniknews.com.tr/20230228/yapay-tatlandirici-eritritol-icin-kalp-damar-hastaligi-ve-felc-uyarisi-1067577098.html
Yapay tatlandırıcı eritritol için kalp damar hastalığı ve felç uyarısı
Yapay tatlandırıcı eritritol için kalp damar hastalığı ve felç uyarısı
Yapay tatlandırıcı olarak da kullanılan ve şeker alkolü olarak bilinen eritritolün, kan pıhtılaşması, kalp krizi ve felç gibi kalp damar hastalıklarına yol... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T00:04+0300
2023-02-28T00:04+0300
2023-02-28T00:04+0300
yaşam
sağlık
kalp
kalp krizi
kalp hastalıkları
felç
şeker
araştırma
uyarı
cnn
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ABD ve Avrupa'da araştırmacılar, kalp hastalığı riski taşıdığı düşünülen yaklaşık 4 bin kişinin kan örneklerini inceledi.Araştırmada, kalp hastalığı riski taşıyanların kanlarında yüksek seviyede eritritol bulunmasının, bu kişilerde kan pıhtılaşması, kalp krizi ve felç görülme olasılığını 2 kat artırdığı tespit edildi.Cleveland Clinic Lerner Araştırma Enstitüsünde görevli Dr. Stanley Hazen ve ekibi, yapılan klinik çalışmalarında, eritritolün kan trombositlerinin daha kolay pıhtılaşmasına neden olduğunu ortaya koydu.CNN'in haberine göre araştırmacılar, pıhtılaşmanın ise kalp krizi ve felci tetikleyebileceğine işaret etti.Eritritol, birçok meyve ve sebzede doğal olarak bulunan, şeker tatlılığının yüzde 70'ine sahip bir tadı bulunan ve kalorisiz olarak kabul edilen şeker alkolü olarak biliniyor.Araştırmacılar, eritritolün şeker hastalığı bulunan kişilere alternatif tatlandırıcı olarak verildiğine dikkati çekerken, bunun ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda da uyarıyor.Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230130/uzmanlar-uyardi-safra-kesesi-agrisi-ile-kalp-krizi-karistirilabiliyor-1066345581.html
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sağlık, kalp, kalp krizi, kalp hastalıkları, felç, şeker, araştırma, uyarı, cnn, eritritol
sağlık, kalp, kalp krizi, kalp hastalıkları, felç, şeker, araştırma, uyarı, cnn, eritritol
Yapay tatlandırıcı eritritol için kalp damar hastalığı ve felç uyarısı
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Yapay tatlandırıcı olarak da kullanılan ve şeker alkolü olarak bilinen eritritolün, kan pıhtılaşması, kalp krizi ve felç gibi kalp damar hastalıklarına yol açabileceği bildirildi.
ABD ve Avrupa'da araştırmacılar, kalp hastalığı riski taşıdığı düşünülen yaklaşık 4 bin kişinin kan örneklerini inceledi.
Araştırmada, kalp hastalığı riski taşıyanların kanlarında yüksek seviyede eritritol bulunmasının, bu kişilerde kan pıhtılaşması, kalp krizi ve felç görülme olasılığını 2 kat artırdığı tespit edildi.
Cleveland Clinic Lerner Araştırma Enstitüsünde görevli Dr. Stanley Hazen ve ekibi, yapılan klinik çalışmalarında, eritritolün kan trombositlerinin daha kolay pıhtılaşmasına neden olduğunu ortaya koydu.
CNN'in haberine göre araştırmacılar, pıhtılaşmanın ise kalp krizi ve felci tetikleyebileceğine işaret etti.
Eritritol, birçok meyve ve sebzede doğal olarak bulunan, şeker tatlılığının yüzde 70'ine sahip bir tadı bulunan ve kalorisiz olarak kabul edilen şeker alkolü olarak biliniyor.
Araştırmacılar, eritritolün şeker hastalığı bulunan kişilere alternatif tatlandırıcı olarak verildiğine dikkati çekerken, bunun ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda da uyarıyor.
Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.