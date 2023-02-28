https://sputniknews.com.tr/20230228/turkiye-ve-misir-kilit-oyuncular-diplomatik-iliskilerin-yeniden-kurulmasi-son-derece-onemli-1067619151.html

'Türkiye ve Mısır kilit oyuncular, diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması son derece önemli'

'Türkiye ve Mısır kilit oyuncular, diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması son derece önemli'

Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşmeyi Sputnik'e değerlendiren Mısır Devlet Konseyi üyesi Raif Adel, "Mısır ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T21:27+0300

2023-02-28T21:27+0300

2023-02-28T21:30+0300

mısır

türkiye-mısır ilişkileri

semih şükri

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Mısır Yüksek Mahkemesi Temyiz Kurulu Danışmanı ve Devlet Konseyi üyesi Raif Adel, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin Türkiye ziyaretini ve iki ülke arasındaki normalleşmeyi değerlendirdi.Adel, Sputnik’e açıklamasında, “Mısır ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi her iki ülke için olduğu kadar bütün bölge için de büyük önem arz ediyor. Bu ilişkiler sadece siyaset, ekonomi ve savunma alanında değil, çünkü aynı zamanda tarihe dayanan ilişkilerdir. Kahire ve Ankara arasındaki diplomatik ilişkilerin canlandığına ilişkin ilk belirtiler geçen yıl görülmüştü. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'daki Dünya Kupası'nda yaptığı görüşme de bu sürecin doruk noktasıydı” ifadesini kullandı.Kahire ve Ankara arasındaki karşılıklı anlayışın önemine işaret eden Mısırlı yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:Adel, “Ekonomi açısından, iki ülke birbirine ortaklık ilişkilerle bağladı, çünkü Mısır’ın Türkiye’ye ihracatı toplam ihracatın yaklaşık yüzde 8’ini oluşturuyor. Bunun yanında, Türkiye’den ithalat 3 milyar dolar düzeyinde” diye kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230228/misir-turkiye-ile-iliskileri-duzeltmek-amaciyla-bir-istisare-sureci-baslatilacak-1067604216.html

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mısır, türkiye-mısır ilişkileri, semih şükri