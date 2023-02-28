https://sputniknews.com.tr/20230228/turkiye-ekonomisi-2022de-yuzde-56-buyudu-1067586766.html
Türkiye ekonomisi 2022'de yüzde 5.6 büyüdü
Türkiye ekonomisi 2022'de yüzde 5.6 büyüdü
Türkiye ekonomisi 2022'de yüzde 5.6, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3.5 büyüdü. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T10:06+0300
2023-02-28T10:06+0300
2023-02-28T10:06+0300
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türkiye
Türkiye ekonomisi 2022'de yüzde 5.6 büyüdü
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye ekonomisi 2022'de yüzde 5.6, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3.5 büyüdü.