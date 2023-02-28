https://sputniknews.com.tr/20230228/turk-is-yoksulluk-siniri-30-bin-700-tlye-yukseldi-1067612058.html

TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 30 bin 700 TL'ye yükseldi

TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 30 bin 700 TL'ye yükseldi

TÜRK-İŞ tarafından hazırlanan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı şubat ayında 9 bin 425 TL’ye, yoksulluk... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T17:59+0300

2023-02-28T17:59+0300

2023-02-28T17:59+0300

ekonomi

türk-iş

yoksulluk sınırı

açlık

açlık sınırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/02/1054376306_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2a44c4d9aa9f9efe669c5b358b721b68.jpg

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) tarafından hazırlanan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Şubat 2023 araştırması yayımlandı.Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 9 bin 425,15 TL’ye yükseldi.Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 30 bin 700,83 TL’ye yükseldi.Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 12 bin 265,88 TL’ye yükseldi.Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 6,32 oranında gerçekleşti.Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 107,02 olurken 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 112,87 olarak hesaplandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk-iş, yoksulluk sınırı, açlık, açlık sınırı