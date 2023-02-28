https://sputniknews.com.tr/20230228/turk-is-yoksulluk-siniri-30-bin-700-tlye-yukseldi-1067612058.html
TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 30 bin 700 TL'ye yükseldi
TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 30 bin 700 TL'ye yükseldi
TÜRK-İŞ tarafından hazırlanan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı şubat ayında 9 bin 425 TL’ye, yoksulluk... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T17:59+0300
2023-02-28T17:59+0300
2023-02-28T17:59+0300
ekonomi
türk-iş
yoksulluk sınırı
açlık
açlık sınırı
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TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) tarafından hazırlanan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Şubat 2023 araştırması yayımlandı.Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 9 bin 425,15 TL’ye yükseldi.Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 30 bin 700,83 TL’ye yükseldi.Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 12 bin 265,88 TL’ye yükseldi.Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 6,32 oranında gerçekleşti.Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 107,02 olurken 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 112,87 olarak hesaplandı.
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türk-iş, yoksulluk sınırı, açlık, açlık sınırı
türk-iş, yoksulluk sınırı, açlık, açlık sınırı
TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 30 bin 700 TL'ye yükseldi
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TÜRK-İŞ tarafından hazırlanan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı şubat ayında 9 bin 425 TL’ye, yoksulluk sınırı 30 bin 700 TL'ye yükseldi.
TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) tarafından hazırlanan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Şubat 2023 araştırması yayımlandı.
Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 9 bin 425,15 TL’ye yükseldi.
Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 30 bin 700,83 TL’ye yükseldi.
Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 12 bin 265,88 TL’ye yükseldi.
Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 6,32 oranında gerçekleşti.
Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 107,02 olurken 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 112,87 olarak hesaplandı.