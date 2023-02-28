https://sputniknews.com.tr/20230228/tbmm-genel-kurulunda-emeklilikte-yasa-takilanlara-iliskin-kanun-teklifinin-gorusmelerine-baslandi-1067613085.html
TBMM Genel Kurulu'nda EYT'ye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı
TBMM Genel Kurulu'nda EYT'ye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı
TBMM Genel Kurulu'nda Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T18:35+0300
2023-02-28T18:35+0300
2023-02-28T18:44+0300
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TBMM Genel Kurulu'nda EYT'ye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı
18:35 28.02.2023 (güncellendi: 18:44 28.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
TBMM Genel Kurulu'nda Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.