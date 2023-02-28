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https://sputniknews.com.tr/20230228/tarim-ve-orman-bakanligindan-erkenek-goleti-aciklamasi-tehlikeli-bir-durum-tespit-edilmedi-1067614107.html
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Erkenek Göleti' açıklaması: Tehlikeli bir durum tespit edilmedi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Erkenek Göleti' açıklaması: Tehlikeli bir durum tespit edilmedi
Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem bölgesindeki illerden Malatya'da bulunan Erkenek Göleti ve Sulama Tesisi'nde tehlike oluşturacak bir durum tespit edilmediğini... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T19:12+0300
2023-02-28T19:12+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
erkenek göleti
malatya
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Malatya'daki Erkenek Göleti'nde tehlikeli bir durum olmadığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyadaki Erkenek Göleti ve Sulama Tesisi'nin gövde bölümünde kaymalar olduğu iddiaları üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesinde yer alan 140 baraj ve göletin, DSİ Genel Müdürlüğü'nün alanındaki uzman personelinden oluşan 88 kişilik ekip tarafından ivedilikle incelendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
türkiye
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tarım ve orman bakanlığı, erkenek göleti, malatya
tarım ve orman bakanlığı, erkenek göleti, malatya

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Erkenek Göleti' açıklaması: Tehlikeli bir durum tespit edilmedi

19:12 28.02.2023
© AATarım ve Orman Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem bölgesindeki illerden Malatya'da bulunan Erkenek Göleti ve Sulama Tesisi'nde tehlike oluşturacak bir durum tespit edilmediğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Malatya'daki Erkenek Göleti'nde tehlikeli bir durum olmadığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyadaki Erkenek Göleti ve Sulama Tesisi'nin gövde bölümünde kaymalar olduğu iddiaları üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesinde yer alan 140 baraj ve göletin, DSİ Genel Müdürlüğü'nün alanındaki uzman personelinden oluşan 88 kişilik ekip tarafından ivedilikle incelendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sosyal medyada birtakım iddialara konu olan Erkenek Göleti ve Sulama Tesisi de diğer baraj ve göletler gibi yerinde kontrol edilmiştir. 11 Şubat'ta DSİ Elazığ Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan heyet, Erkenek Göleti ve Sulama Tesisi'nde, gölet gövdesi, dolusavak yapısı, kret ve vana odasında incelemelerde bulunmuş olup, tehlike arz edecek bir sorun olmadığını tespit etmiştir. Gölette Aralık 2022’de su tutulmaya başlanmış olup tesis henüz sulamaya açılmamıştır. Su seviyesi halihazırda minimum düzeyde olan Erkenek Göleti’nde, çevre güvenliğini tehdit eden bir sorun bulunmamaktadır. Deprem bölgesindeki tüm baraj ve göletler rutin olarak ve titizlikle incelenmektedir."
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