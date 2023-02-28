https://sputniknews.com.tr/20230228/super-ligden-7-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1067617630.html

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

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pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

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TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, Süper Lig'in 14 ve 23. haftasından oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Giresunspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor'u disipline gönderdi.Beşiktaş ve Galatasaray 'çirkin ve kötü tezahürat'' ile 'saha olayları', Giresunspor ve Konyaspor 'hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine toplu müdahale', Kayserispor 'hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine toplu müdahale' ile '7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi', Trabzonspor ve MKE Ankaragücü ise 'saha olayları' gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildi.

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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff)