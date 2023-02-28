https://sputniknews.com.tr/20230228/super-ligden-7-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1067617630.html
Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T20:54+0300
2023-02-28T20:54+0300
2023-02-28T20:56+0300
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
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TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, Süper Lig'in 14 ve 23. haftasından oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Giresunspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor'u disipline gönderdi.Beşiktaş ve Galatasaray 'çirkin ve kötü tezahürat'' ile 'saha olayları', Giresunspor ve Konyaspor 'hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine toplu müdahale', Kayserispor 'hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine toplu müdahale' ile '7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi', Trabzonspor ve MKE Ankaragücü ise 'saha olayları' gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff)
Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi
20:54 28.02.2023 (güncellendi: 20:56 28.02.2023) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, Süper Lig'in 14 ve 23. haftasından oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Giresunspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor'u disipline gönderdi.
Beşiktaş ve Galatasaray 'çirkin ve kötü tezahürat'' ile 'saha olayları', Giresunspor ve Konyaspor 'hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine toplu müdahale', Kayserispor 'hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine toplu müdahale' ile '7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi', Trabzonspor ve MKE Ankaragücü ise 'saha olayları' gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildi.