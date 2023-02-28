https://sputniknews.com.tr/20230228/st-petersburg-hava-sahasindaki-ucus-kisitlamalari-kaldirildi--1067594179.html
Tanımlanamayan cisim tespit edilmişti: St. Petersburg hava sahasındaki kısıtlamalar kaldırıldı
Tanımlanamayan cisim tespit edilmişti: St. Petersburg hava sahasındaki kısıtlamalar kaldırıldı
Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Pulkovo Havaalanı'nın bulunduğu bölge, tanımlanamayan cisim görülmesi nedeniyle hava trafiğine kapatıldı. Ardından... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T12:27+0300
2023-02-28T12:27+0300
2023-02-28T12:39+0300
dünya
rusya
st. petersburg
havaalanı
hava aracı
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Rus acil durum birimlerinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Pulkovo Havaalanı'nın bulunduğu bölgede tanımlanamayan bir cismin uçtuğu görüldü ve ardından bölgedeki hava sahası tüm uçuşlara kapatıldı. Olaydan kısa süren sonra da ajansa konuşan bir Rus kaynağın aktardığına göre Pulkovo Havaalanı çevresindeki kısıtlamalar kaldırıldı. Rus havayolu şirketi Ural Airlines da, kısıtlamaların kaldırıldığını ve Pulkovo Havaalanı'ndan kalkış izni aldıklarını duyurdu.Uçuş takip sitesi Flightradar'ın verilerine göre geçici kısıtlamaların kaldırılması sonrası Pulkovo Havaalanı'na ilk inişler gerçekleştirildi. Rus havayolu şirketi S7 de, hava sahasının açıldığına dair NOTAM aldıklarını ve şirketin tüm uçuşlarının herhangi bir değişiklik olmaksızın yapılacağını duyurdu.
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rusya, st. petersburg, havaalanı, hava aracı
rusya, st. petersburg, havaalanı, hava aracı
Tanımlanamayan cisim tespit edilmişti: St. Petersburg hava sahasındaki kısıtlamalar kaldırıldı
12:27 28.02.2023 (güncellendi: 12:39 28.02.2023) Abone ol
Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Pulkovo Havaalanı'nın bulunduğu bölge, tanımlanamayan cisim görülmesi nedeniyle hava trafiğine kapatıldı. Ardından Sputnik'e konuşan bir kaynak, kısıtlamaların kaldırıldığını belirtti.
Rus acil durum birimlerinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Pulkovo Havaalanı'nın bulunduğu bölgede tanımlanamayan bir cismin uçtuğu görüldü ve ardından bölgedeki hava sahası tüm uçuşlara kapatıldı.
Olaydan kısa süren sonra da ajansa konuşan bir Rus kaynağın aktardığına göre Pulkovo Havaalanı çevresindeki kısıtlamalar kaldırıldı.
Rus havayolu şirketi Ural Airlines da, kısıtlamaların kaldırıldığını ve Pulkovo Havaalanı'ndan kalkış izni aldıklarını duyurdu.
Uçuş takip sitesi Flightradar'ın verilerine göre geçici kısıtlamaların kaldırılması sonrası Pulkovo Havaalanı'na ilk inişler gerçekleştirildi.
Rus havayolu şirketi S7 de, hava sahasının açıldığına dair NOTAM aldıklarını ve şirketin tüm uçuşlarının herhangi bir değişiklik olmaksızın yapılacağını duyurdu.