https://sputniknews.com.tr/20230228/sovyetlerin-yonettigi-bir-dunyada-gecen-atomic-heart-adli-oyun-icin-ukraynadan-yasaklayin-talebi-1067601724.html

Sovyetler'in yönettiği bir dünyada geçen Atomic Heart adlı oyun için Ukrayna'dan 'yasaklayın' talebi

Sovyetler'in yönettiği bir dünyada geçen Atomic Heart adlı oyun için Ukrayna'dan 'yasaklayın' talebi

Sovyetler Birliği'nin dünyaya hakim olduğu alternatif bir tarih akışında geçen Atomic Heart, oyuncu ve yayıncılar tarafından övgüyle karşılansa da; Ukrayna... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T15:42+0300

2023-02-28T15:42+0300

2023-02-28T15:42+0300

hafta sonu halleri

erdal kaplanseren

hafta sonu halleri

sovyetler birliği

oyun

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Hafta Sonu Halleri 25 Şubat Hafta Sonu Halleri 25 Şubat

Duyurulduğu tarihten itibaren oyun severler tarafından merakla beklenen Atomic Heart, 21 Şubat'ta PC (Steam), Xbox, PlayStation platformlarında satışa sunuldu ve büyük bir ilgiyle karşılandı. Mundfish adlı Rus oyun şirketi tarafından geliştirilen oyun, Fallout ve Bioshock gibi büyük oyunlarla aynı kategoride değerlendiriliyor. Kurgusal bir SSCB'de geçen bu oyun, insanların ve robotların barış içinde birlikte varlık gösterdiği ütopyan bir toplumun kapılarını aralıyor. Bilim ve huzurun hakim olduğu bir dünya1950’lerin Rusya’sında geçen oyunda, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dünyaya hakim olduğu alternatif tarih senaryosuna göre; İkinci Dünya Savaşı sonrasında Ruslar, kat ettikleri bilimsel ve robotik gelişme sayesinde, “Kollectiv” adını verdikleri bir sinir ağı kuruyorlar. Polimer adlı yeni bir enerji kaynağı sayesinde tüm makineler ve robotlar sorunsuzca çalışabiliyor. Bilimsel gelişmelerin hüküm sürdüğü alternatif evrende tüm toplumlar mutlu tasvir ediliyor. Günümüzün temel sorunları arasında sayılan çevre, gıda ve enerji sorunlarının bulunmadığı kurgusal dünyada, robotik otomasyon sayesinde her şey sorunsuz ilerlerken, sistemin arka sokaklarında bir şeyler ters gidiyor ve robotların isyanı başlıyor. Oyuncular Atomic Heart'ta, robotların insanlara karşı başlattığı savaşı sonlandırmak için bir ajanı yönetiyor. Ukrayna yönetiminden "yasaklayın" çağrısıOyun severlerin ve yayıncıların tartıştığı ve görüş bildirdiği platformlarda büyük ilgiyle karşılanan ve övgü alan Atomic Heart, Ukrayna yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı ve oyunun Ukrayna'da yasaklanması talep edildi. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Alex Bornyakov, Atomic Heart'ın "Sovyetler Birliği'ni ve komünizmi sevimli gösterdiğini" iddia etti. Ayrıca oyundan elde edilecek gelirin Ukrayna'ya karşı yürütülen askeri operasyonda da kullanılacağını iddia eden Alex Bornyakov; yasaklama getirmeleri için Valve, Microsoft ve Sony’ye istekte bulundu. Ancak şirketlerden bu iddialar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Rus oyun şirketi Mundfish ise bu iddiaların hayal ürünü olduğunu ve oyun severlerden aldıkları olumlu geri dönüşleri memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

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Erdal Kaplanseren https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297095_95:0:539:444_100x100_80_0_0_5e2c61fa252c6eb025b015dbf4f7b226.jpg

Erdal Kaplanseren https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297095_95:0:539:444_100x100_80_0_0_5e2c61fa252c6eb025b015dbf4f7b226.jpg

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Erdal Kaplanseren https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297095_95:0:539:444_100x100_80_0_0_5e2c61fa252c6eb025b015dbf4f7b226.jpg

erdal kaplanseren, hafta sonu halleri, sovyetler birliği, oyun