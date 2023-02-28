https://sputniknews.com.tr/20230228/siirtte-802-kisi-depremlerin-ardindan-koruyucu-aile-olmak-icin-basvuruda-bulundu-1067613304.html
Siirt'te 802 kişi depremlerin ardından koruyucu aile olmak için başvuruda bulundu
Siirt'te 802 kişi depremlerin ardından koruyucu aile olmak için başvuruda bulundu
Siirt'te 802 kişi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından refakatsiz çocuklara koruyucu aile olmak için başvuru... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T18:40+0300
2023-02-28T18:40+0300
2023-02-28T18:40+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
aile
deprem
koruyucu aile
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067350546_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2c370e393ed1c34693624ec0d2b6b396.jpg
Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, gazetecilere, depremlerin ardından 802 kişinin koruyucu aile olmak için başvuruda bulunduğunu belirtti.Ergün, daha önce yılda 2 veya 3 olan koruyucu aile başvuru sayısının depremden sonra 802'ye yükseldiğini vurgulayarak, sürecin devam ettiğini ve başvuruların e-devlet üzerinden yapılabildiğini söyledi.Deprem sonrası refakatçisi olmayan çocuklara koruyucu aile olmak için Siirt'te yoğun bir talebin bulunduğunu aktaran Ergün, "Geçmiş yıllarda az olan başvuru sayısı depremlerle birlikte son 20 günde 802'ye çıktı ve talep her geçen gün de artıyor. Başvuru yapan ailelere yönelik 2 ve 3 Mart'ta kurum binasında koruyu aile konusunda kapsamlı bir seminer yapmayı planlıyoruz. Tüm vatandaşların katılımını bekliyoruz" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067350546_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_512b7bf22dcc84a3afad633447a67adc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aile, deprem, koruyucu aile
aile, deprem, koruyucu aile
Siirt'te 802 kişi depremlerin ardından koruyucu aile olmak için başvuruda bulundu
Abone ol
Siirt'te 802 kişi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından refakatsiz çocuklara koruyucu aile olmak için başvuru yaptı.
Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, gazetecilere, depremlerin ardından 802 kişinin koruyucu aile olmak için başvuruda bulunduğunu belirtti.
Ergün, daha önce yılda 2 veya 3 olan koruyucu aile başvuru sayısının depremden sonra 802'ye yükseldiğini vurgulayarak, sürecin devam ettiğini ve başvuruların e-devlet üzerinden yapılabildiğini söyledi.
Deprem sonrası refakatçisi olmayan çocuklara koruyucu aile olmak için Siirt'te yoğun bir talebin bulunduğunu aktaran Ergün, "Geçmiş yıllarda az olan başvuru sayısı depremlerle birlikte son 20 günde 802'ye çıktı ve talep her geçen gün de artıyor. Başvuru yapan ailelere yönelik 2 ve 3 Mart'ta kurum binasında koruyu aile konusunda kapsamlı bir seminer yapmayı planlıyoruz. Tüm vatandaşların katılımını bekliyoruz" dedi.