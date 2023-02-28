https://sputniknews.com.tr/20230228/sevgi-parkinda-bulunan-gazeteci-sari-depremin-ilk-gununden-bu-yana-sadece-bu-cocuklar-oradaydi-1067669451.html

Sevgi Parkı’nda bulunan Gazeteci Sarı: Depremin ilk gününden bu yana sadece bu çocuklar oradaydı

Sevgi Parkı’nda bulunan Gazeteci Sarı: Depremin ilk gününden bu yana sadece bu çocuklar oradaydı

Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında bugünün gündemi, Hatay’da depremzedelerin barındığı ve gönüllülerin dayanışmasıyla süren... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T21:00+0300

2023-02-28T21:00+0300

2023-03-01T18:17+0300

yolcu yolunda gerek

tkp

deprem

hatay

antakya

radyo

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Sevgi Parkı’nda bulunan Gazeteci Sarı: Depremin ilk gününden bu yana sadece bu çocuklar oradaydı Sevgi Parkı’nda bulunan Gazeteci Sarı: Depremin ilk gününden bu yana sadece bu çocuklar oradaydı

Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programına Sevgi Parkı’nda bulunmuş Gazeteci Zübeyde Sarı konuk oldu ve parkın yapısını ile Hatay’daki gözlemlerini anlattı.Kadın dayanışma örgütlerinin önemini anlatan Sarı, ‘Hatay’da bir kadın fısıldayarak pijama istediğini söyledi. Kadınları yargılamak anlamsız, ama bu coğrafyada insanlar erkeklerden böyle şeyler istemekten utanıyor’ ifadelerini kullandı.Zübeyde Sarı: Depremin ilk gününden bu yana sadece bu çocuklar oradaydıDayanışmanın depremin ilk gününden bu yana sürdüğünü anlatan Sarı şu ifadeleri kullandı:‘Depremin ilk gününden bu yana sadece bu çocuklar oradaydı. Biriyle konuştum, dün orada döner standı kurmuşlardı, insanlar ilk kez döner yedi. Bu çocuklardan ne istiyorlar diye sordu. Dayanışmaya gideceklerini söyledi.Gönüllüleri saf dışı bırakarak Antakyalılara ‘Bakın bir iki hafta durup sizi yalnız bıraktılar, devlet burada’ imajı çizmek istiyorlar. Çünkü insanların burada haber takip edecek hâli yok. Belki burası boşaltılırsa yarın oraya ped almaya giden bir kadın, gönüllülerin parkı terk ettiğini düşünecek.’‘Sevgi Parkı bir koordinasyon merkezi; örneğin kadın pedlerini kadınlar gönderiyor’Sevgi Parkı’nın bir koordinasyon merkezi olduğunu söyleyen Sarı, şöyle konuştu:‘Halkevleri, Kadın Savunma Ağı, SES, DİSK, Eğitim-Sen oradaydı. Bununla birlikte TMMOB da oradaydı. Bunlar benim hatırladıklarım ve çadırlarını gördüklerimdi. Bu bahsettiğim kurumlar -ki bunlar sadece sayabildiklerim, gözüme çarpmayanlar varsa çok özür dilerim-, orada bir koordinasyon merkezi kuruyorlar. Pek çok noktadan giden yardımlar, örneğin kadın pedleri, kadınlarla gönderiliyor. Burası aslında koordinasyon merkezi. Yardımların toplanıp gönderildiği alanlar. Orada duş alamıyorsunuz, zaten tuvalete gidemiyorsunuz, korkunç bir hijyen problemi var. Şampuana ihtiyacım oldu, gidip bunu Sevgi Parkı’ndan temin ettim.’‘TKP, Armutlu’da ikinci günden itibaren A’dan Z’ye her ihtiyacı anında karşıladı’Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) çok iyi örgütlendiğini ve ikinci günden itibaren A’dan Z’ye her ihtiyacı karşıladıklarını aktaran Sarı sözlerini şöyle tamamladı:‘Hatay’a ikinci gün gittiğimde Armutlu Halk Pazarı’nda TKP bir yardım koordinasyon merkezi oluşturmuş ve A’dan Z’ye herkesin neye ihtiyacı varsa muazzam bir koordinasyonla çalışıyorlar. Gidip ‘çocuğum 2 yaşında, small beden tişört lazım’ dediğinizde anında önünüze geliyor. Orada yüzlerce çalışan vardı. Bu tür durumlarda koordinasyon işini gönüllülere vermeniz lazım. Köylere, mahallelere gittiğimizde, herkes TKP ve TİP’in oluşturduğu yardım merkezlerinden bahsediyordu. O güne kadar belki de bu partilerin adını duymamış insanlar haberdar oldu. Sol buna hazırlıklıydı. Bunu gerçekten gönülle yaptılar. Devlet memuru olarak oraya gittiğinizde, memur zihniyetiyle hareket edilir. Mesai vardır yani, aşağılamak için söylemiyorum. Gönüllülerde durum öyle değil ama. Onlar isteyerek gidiyorlar.’

hatay

antakya

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2023

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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tkp, deprem, hatay, antakya, radyo, аудио