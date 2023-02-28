https://sputniknews.com.tr/20230228/rusyanin-tuapse-kentinde-yangin-cikan-petrol-tesisinin-uzerinde-iha-goruldu-1067603315.html

Rusya’nın Tuapse kentinde yangın çıkan petrol tesisinin üzerinde İHA görüldü

Rusya’nın Tuapse kentinde yangın çıkan petrol tesisinin üzerinde İHA görüldü

Rusya acil servislerinden bir kaynak, Rusya’nın Tuapse kentinde dün gece yangın çıkan petrol tesisinin üzerinde bir insansız hava aracının (İHA) görüldüğünü... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T14:24+0300

2023-02-28T14:24+0300

2023-02-28T14:24+0300

dünya

rusya

petrol

kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/01/1055224723_0:208:809:663_1920x0_80_0_0_50188246d7b74d861f3a1d53b367a08f.jpg

Yetkilinin Sputnik’e aktardığı üzere dün gece Rusya’nın Tuapse kentinde, yangın çıkan İndustrialnaya caddesindeki petrol tesisinin üzerinde bir İHA görüldü.Yangının tesiste 200 metrekarelik bir alanda kontrol altına alındığını ve söndürüldüğünü anlatan kaynak, yangın sonucu petrol depolarının hasar almadığı ve herhangi bir sızma olmadığı, olayda yaralanan da olmadığı bilgisini verdi.Yetili, tesisin yakınında İHA görülüp görülmediği sorusuna ise bir insansız hava aracının olduğunu, ancak araçtan ‘herhangi bir şeyin fırlatılmadığını’ ve İHA’nın düşürülmediğini vurguladı.Daha önce Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, dün gece kentte üç İHA’nın parçalarının tespit edildiğini aktardı.Gladkov, “Yaralanan olmadı, ancak hasar var, bazı yerlerde pencereler söküldü, bazı yerlerde ise otomobillerde önemsiz hasar mevcut” bilgisini verdi. Belgorod Belediye Başkanı Valentin Demidov ise İHA’lardan birinin pencereden bir dairenin içine girdiğini bildirdi.Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Surajskiy ilçesinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü, olay sonucu yaralanan olmadığını ve hasar oluşmadığını duyurdu.Adıgey Cumhuriyeti lideri Murat Kumpilov da gece saat 02.00 sularında Novıy kasabası bölgesinde patlama tespit edildiğini söyledi. Bölgeye kimliği belirsiz bir hava aracının düştüğünü aktaran Kumpilov, kurtarma ekiplerinin aracın düştüğü yerde yaklaşık 2 metre çapında 2 çukur tespit ettiklerini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230223/rusyada-askeri-ucak-dustu-pilot-hayatini-kaybetti-1067420358.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, petrol, kaza