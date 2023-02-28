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https://sputniknews.com.tr/20230228/rusyanin-kaliningrad-bolgesinde-iskander-m-fuzesi-tatbikat-yapildi-1067579352.html
Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’nde İskander-M füzesi tatbikat yapıldı
Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’nde İskander-M füzesi tatbikat yapıldı
Rus Baltık Filosu, Kaliningrad Bölgesi’ndeki İskander-M füze sistemi birliklerinin tek ve grup atış talimi gerçekleştirdiğini belirtti. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T01:11+0300
2023-02-28T01:11+0300
savunma
rusya
baltık denizi
baltık filosu
iskender-m
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Baltık Filosu’nun açıklamasında, İskander-M füzecilerinin önceden belirlenen yere gizli sevkiyat gerçekleştirerek ‘düşmanın’ füze sistemlerini, hava üslerini, korunan tesislerini ve komuta merkezlerini temsil eden hedeflere tek ve grup halinde vuruş simülasyonunu gerçekleştirdi.İskender-M balistik füze sistemi, 500 kilometre mesafedeki hedefleri yüksek hassasiyetle imha etme yeteneğine sahip.
rusya
baltık denizi
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rusya, baltık denizi, baltık filosu, iskender-m
rusya, baltık denizi, baltık filosu, iskender-m

Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’nde İskander-M füzesi tatbikat yapıldı

01:11 28.02.2023
© Fotoğraf : mil.ruİskender füzesi
İskender füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© Fotoğraf : mil.ru
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Rus Baltık Filosu, Kaliningrad Bölgesi’ndeki İskander-M füze sistemi birliklerinin tek ve grup atış talimi gerçekleştirdiğini belirtti.
Baltık Filosu’nun açıklamasında, İskander-M füzecilerinin önceden belirlenen yere gizli sevkiyat gerçekleştirerek ‘düşmanın’ füze sistemlerini, hava üslerini, korunan tesislerini ve komuta merkezlerini temsil eden hedeflere tek ve grup halinde vuruş simülasyonunu gerçekleştirdi.
İskender-M balistik füze sistemi, 500 kilometre mesafedeki hedefleri yüksek hassasiyetle imha etme yeteneğine sahip.
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