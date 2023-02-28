https://sputniknews.com.tr/20230228/rusyanin-kaliningrad-bolgesinde-iskander-m-fuzesi-tatbikat-yapildi-1067579352.html
Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’nde İskander-M füzesi tatbikat yapıldı
Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’nde İskander-M füzesi tatbikat yapıldı
Rus Baltık Filosu, Kaliningrad Bölgesi’ndeki İskander-M füze sistemi birliklerinin tek ve grup atış talimi gerçekleştirdiğini belirtti. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T01:11+0300
2023-02-28T01:11+0300
2023-02-28T01:11+0300
savunma
rusya
baltık denizi
baltık filosu
iskender-m
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104006/82/1040068296_0:11:1101:630_1920x0_80_0_0_39a285ffe29bdb5ccc30d4f2af1e9bce.jpg
Baltık Filosu’nun açıklamasında, İskander-M füzecilerinin önceden belirlenen yere gizli sevkiyat gerçekleştirerek ‘düşmanın’ füze sistemlerini, hava üslerini, korunan tesislerini ve komuta merkezlerini temsil eden hedeflere tek ve grup halinde vuruş simülasyonunu gerçekleştirdi.İskender-M balistik füze sistemi, 500 kilometre mesafedeki hedefleri yüksek hassasiyetle imha etme yeteneğine sahip.
rusya
baltık denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104006/82/1040068296_27:0:902:656_1920x0_80_0_0_237d1ba970ced64d8facf65ce1dafb20.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, baltık denizi, baltık filosu, iskender-m
rusya, baltık denizi, baltık filosu, iskender-m
Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’nde İskander-M füzesi tatbikat yapıldı
Abone ol
Rus Baltık Filosu, Kaliningrad Bölgesi’ndeki İskander-M füze sistemi birliklerinin tek ve grup atış talimi gerçekleştirdiğini belirtti.
Baltık Filosu’nun açıklamasında, İskander-M füzecilerinin önceden belirlenen yere gizli sevkiyat gerçekleştirerek ‘düşmanın’ füze sistemlerini, hava üslerini, korunan tesislerini ve komuta merkezlerini temsil eden hedeflere tek ve grup halinde vuruş simülasyonunu gerçekleştirdi.
İskender-M balistik füze sistemi, 500 kilometre mesafedeki hedefleri yüksek hassasiyetle imha etme yeteneğine sahip.