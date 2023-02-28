https://sputniknews.com.tr/20230228/rusyanin-bryansk-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusuruldu-1067596860.html

Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürüldü

Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürüldü

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Surajskiy ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T13:00+0300

2023-02-28T13:00+0300

2023-02-28T13:00+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

insansız hava aracı (iha)

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Bryansk Bölgesi’nin Surajskiy ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir İHA’nın düşürüldüğü bilgisini veren Vali Bogomaz, olay sonucunda sahada hiç kimsenin yaralanmadığını ve yıkım oluşmadığını vurguladı.Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekatının başından bu yana Bogomaz düzenli olarak Bryansk Bölgesi’nin bombardımanlara maruz kaldığını bildiriyor. Vali dün de Suzemskiy ilçesinde yer alan bir köyün bombardımana maruz kaldığını açıklamıştı.Bogomaz 10 Şubat’ta bir, 9 Şubat’ta da 10 İHA’nın düşürüldüğünü, 3 Şubat’ta ise hava savunma sistemlerinin 4 füzeyi önlediğini duyurmuştu.Rusya’nın sınır bölgelerinde terör saldırısı alarm durumu devam ediyor, Bryansk Bölgesi’nde ise 3 Şubat’tan itibaren terör saldırısı tehdidinin had safhaya ulaştığını gösteren ‘sarı alarm’ süresiz olarak uzatılmış durumda.

https://sputniknews.com.tr/20230227/bild-bati-muzakere-masasina-oturmasi-icin-ukraynaya-baskiyi-artirabilir-1067571762.html

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rusya, ukrayna, insansız hava aracı (iha)