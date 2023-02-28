https://sputniknews.com.tr/20230228/rusyanin-bryansk-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusuruldu-1067596860.html
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürüldü
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürüldü
Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Surajskiy ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T13:00+0300
2023-02-28T13:00+0300
2023-02-28T13:00+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
insansız hava aracı (iha)
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Bryansk Bölgesi’nin Surajskiy ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir İHA’nın düşürüldüğü bilgisini veren Vali Bogomaz, olay sonucunda sahada hiç kimsenin yaralanmadığını ve yıkım oluşmadığını vurguladı.Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekatının başından bu yana Bogomaz düzenli olarak Bryansk Bölgesi’nin bombardımanlara maruz kaldığını bildiriyor. Vali dün de Suzemskiy ilçesinde yer alan bir köyün bombardımana maruz kaldığını açıklamıştı.Bogomaz 10 Şubat’ta bir, 9 Şubat’ta da 10 İHA’nın düşürüldüğünü, 3 Şubat’ta ise hava savunma sistemlerinin 4 füzeyi önlediğini duyurmuştu.Rusya’nın sınır bölgelerinde terör saldırısı alarm durumu devam ediyor, Bryansk Bölgesi’nde ise 3 Şubat’tan itibaren terör saldırısı tehdidinin had safhaya ulaştığını gösteren ‘sarı alarm’ süresiz olarak uzatılmış durumda.
https://sputniknews.com.tr/20230227/bild-bati-muzakere-masasina-oturmasi-icin-ukraynaya-baskiyi-artirabilir-1067571762.html
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rusya, ukrayna, insansız hava aracı (iha)
rusya, ukrayna, insansız hava aracı (iha)
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürüldü
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Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Surajskiy ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
Bryansk Bölgesi’nin Surajskiy ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir İHA’nın düşürüldüğü bilgisini veren Vali Bogomaz, olay sonucunda sahada hiç kimsenin yaralanmadığını ve yıkım oluşmadığını vurguladı.
Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekatının başından bu yana Bogomaz düzenli olarak Bryansk Bölgesi’nin bombardımanlara maruz kaldığını bildiriyor. Vali dün de Suzemskiy ilçesinde yer alan bir köyün bombardımana maruz kaldığını açıklamıştı.
Bogomaz 10 Şubat’ta bir, 9 Şubat’ta da 10 İHA’nın düşürüldüğünü, 3 Şubat’ta ise hava savunma sistemlerinin 4 füzeyi önlediğini duyurmuştu.
Rusya’nın sınır bölgelerinde terör saldırısı alarm durumu devam ediyor, Bryansk Bölgesi’nde ise 3 Şubat’tan itibaren terör saldırısı tehdidinin had safhaya ulaştığını gösteren ‘sarı alarm’ süresiz olarak uzatılmış durumda.