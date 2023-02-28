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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230228/rusyanin-berlin-buyukelciligi-binasi-onune-birakilan-tank-kaldirildi-1067624575.html
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği binası önüne bırakılan tank kaldırıldı
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği binası önüne bırakılan tank kaldırıldı
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği binası önünde Ukraynalı provokatörler tarafından bırakılan Rus yapımı T-72 tankının kaldırıldığı belirtildi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T23:35+0300
2023-02-28T23:35+0300
tank
ukrayna krizi
rusya
almanya
rus büyükelçiliği
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Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği binası önüne bırakılan Rus yapımı T-72 tankı kaldırıldı. Der Spiegel’in aktardığına göre, tankın nereye götürüldüğü bilinmiyor. Haberde, Ukrayna’da vurulan Rus tankının kullanıldığı yeni provokasyonun Hollanda’da tekrarlanabileceği ifade edildi.Almanya’nın başkenti Berlin’de, 24 Şubat günü Ukraynalıların gerçekleştirdiği bir gösteri sırasında, Ukrayna’da vurulduğu ve Rus ordusuna ait olduğu iddia edilen T-72 tankı Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği önüne bırakılmıştı. Tankın namlusu Büyükelçilik binasına doğrultmuştu. Ertesi gün yerel sakinler tankı kızıl güllerle kaplamıştı ve tankın üzerine dikilen Ukrayna bayrağı sökülmüştü.
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tank, rusya, almanya, rus büyükelçiliği
tank, rusya, almanya, rus büyükelçiliği

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği binası önüne bırakılan tank kaldırıldı

23:35 28.02.2023
© Sputnik / RİA Novosti / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu. T-72B tankı
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu. T-72B tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© Sputnik / RİA Novosti
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Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği binası önünde Ukraynalı provokatörler tarafından bırakılan Rus yapımı T-72 tankının kaldırıldığı belirtildi.
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği binası önüne bırakılan Rus yapımı T-72 tankı kaldırıldı. Der Spiegel’in aktardığına göre, tankın nereye götürüldüğü bilinmiyor. Haberde, Ukrayna’da vurulan Rus tankının kullanıldığı yeni provokasyonun Hollanda’da tekrarlanabileceği ifade edildi.
Almanya’nın başkenti Berlin’de, 24 Şubat günü Ukraynalıların gerçekleştirdiği bir gösteri sırasında, Ukrayna’da vurulduğu ve Rus ordusuna ait olduğu iddia edilen T-72 tankı Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği önüne bırakılmıştı. Tankın namlusu Büyükelçilik binasına doğrultmuştu. Ertesi gün yerel sakinler tankı kızıl güllerle kaplamıştı ve tankın üzerine dikilen Ukrayna bayrağı sökülmüştü.
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