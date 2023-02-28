https://sputniknews.com.tr/20230228/rusyanin-berlin-buyukelciligi-binasi-onune-birakilan-tank-kaldirildi-1067624575.html
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği binası önüne bırakılan tank kaldırıldı
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği binası önüne bırakılan tank kaldırıldı
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği binası önünde Ukraynalı provokatörler tarafından bırakılan Rus yapımı T-72 tankının kaldırıldığı belirtildi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T23:35+0300
2023-02-28T23:35+0300
2023-02-28T23:35+0300
tank
ukrayna krizi
rusya
almanya
rus büyükelçiliği
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Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği binası önüne bırakılan Rus yapımı T-72 tankı kaldırıldı. Der Spiegel’in aktardığına göre, tankın nereye götürüldüğü bilinmiyor. Haberde, Ukrayna’da vurulan Rus tankının kullanıldığı yeni provokasyonun Hollanda’da tekrarlanabileceği ifade edildi.Almanya’nın başkenti Berlin’de, 24 Şubat günü Ukraynalıların gerçekleştirdiği bir gösteri sırasında, Ukrayna’da vurulduğu ve Rus ordusuna ait olduğu iddia edilen T-72 tankı Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği önüne bırakılmıştı. Tankın namlusu Büyükelçilik binasına doğrultmuştu. Ertesi gün yerel sakinler tankı kızıl güllerle kaplamıştı ve tankın üzerine dikilen Ukrayna bayrağı sökülmüştü.
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tank, rusya, almanya, rus büyükelçiliği
tank, rusya, almanya, rus büyükelçiliği
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği binası önüne bırakılan tank kaldırıldı
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Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği binası önünde Ukraynalı provokatörler tarafından bırakılan Rus yapımı T-72 tankının kaldırıldığı belirtildi.
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği
binası önüne bırakılan Rus yapımı T-72 tankı kaldırıldı. Der Spiegel
’in aktardığına göre, tankın nereye götürüldüğü bilinmiyor. Haberde, Ukrayna’da vurulan Rus tankının kullanıldığı yeni provokasyonun Hollanda’da tekrarlanabileceği ifade edildi.
Almanya’nın başkenti Berlin’de, 24 Şubat günü Ukraynalıların gerçekleştirdiği bir gösteri sırasında, Ukrayna’da vurulduğu ve Rus ordusuna ait olduğu iddia edilen T-72 tankı Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği önüne bırakılmıştı. Tankın namlusu Büyükelçilik binasına doğrultmuştu. Ertesi gün yerel sakinler tankı kızıl güllerle kaplamıştı ve tankın üzerine dikilen Ukrayna bayrağı sökülmüştü.