https://sputniknews.com.tr/20230228/rusyada-2028den-itibaren-nukleer-denizaltilari-uretim-suresi-bir-yil-kisaltilacak-1067579245.html
‘Rusya’da 2028’den itibaren nükleer denizaltıları üretim süresi bir yıl kısaltılacak’
‘Rusya’da 2028’den itibaren nükleer denizaltıları üretim süresi bir yıl kısaltılacak’
Birleşik Gemi İnşaat Şirketi (OSK) CEO’su Aleksey Rahmanov, Rusya’da nükleer denizaltıları yapım süresinin 7 yıldan 6’ya kısaltılmasının planlandığını... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T01:06+0300
2023-02-28T01:06+0300
2023-02-28T01:07+0300
savunma
rusya
nükleer denizaltı
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Halihazırda Rusya’da nükleer denizaltı yapımının 7 yıl aldığını anımsatan OSK CEO’su Aleksey Rahmanov, “Hedef, 6 yıla inmek” ifadesini kullandı.Rahmanov, “Bu planların 2028 yılına kadar hayata geçirilmeli. Yeni süreler, inşasına 2027’de başlayacak denizaltılar için geçerli” diye konuştu.Bu yöndeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyleyen OSK CEO’su, “Yapım süresini azaltma fırsatını veren teknolojik çözümler geliştirildi” dedi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dört nükleer denizaltı yapımını duyurmuştu.
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rusya, nükleer denizaltı
‘Rusya’da 2028’den itibaren nükleer denizaltıları üretim süresi bir yıl kısaltılacak’
01:06 28.02.2023 (güncellendi: 01:07 28.02.2023) Abone ol
Birleşik Gemi İnşaat Şirketi (OSK) CEO’su Aleksey Rahmanov, Rusya’da nükleer denizaltıları yapım süresinin 7 yıldan 6’ya kısaltılmasının planlandığını belirtti.
Halihazırda Rusya’da nükleer denizaltı yapımının 7 yıl aldığını anımsatan OSK CEO’su Aleksey Rahmanov, “Hedef, 6 yıla inmek” ifadesini kullandı.
Rahmanov, “Bu planların 2028 yılına kadar hayata geçirilmeli. Yeni süreler, inşasına 2027’de başlayacak denizaltılar için geçerli” diye konuştu.
Bu yöndeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyleyen OSK CEO’su, “Yapım süresini azaltma fırsatını veren teknolojik çözümler geliştirildi” dedi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dört nükleer denizaltı yapımını duyurmuştu.