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https://sputniknews.com.tr/20230228/rus-mahkemesinden-wikipediaya-2-milyon-ruble-ceza-1067625459.html
Rus mahkemesinden Wikipedia’ya 2 milyon ruble ceza
Rus mahkemesinden Wikipedia’ya 2 milyon ruble ceza
Rusya’nın başkenti Moskova’daki 422 no’lu Tahanskiy İlçe Mahkemesi, Rus ordu birlikleriyle ilgili materyalleri kaldırmayı reddeden Wikipedia’nın sahibi... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T23:58+0300
2023-02-28T23:58+0300
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Dava dosyasına göre, Vikipedi sitesi yöneticileri, Rus ordusunun 74. Muhafız Mekanize Piyade Tugayı, 138. Bağımsız Mekanize Piyade Tugayı, 92. Füze Tugayı ile ilgili makaleleri kaldırmayı reddetti. Site ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemleriyle ilgili materyalleri de kaldırmayı reddetti.Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Mart 2022’de, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonuyla ilgili yazıdan dolayı Vikipedi’yi kapatmakla tehdit etmişti.Wikimedia geçen Kasım ayında da Rus askeri operasyonla ilgili verileri kaldırmadığı gerekçesiyle 2 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı.
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wikipedia, rusya, ruble
wikipedia, rusya, ruble

Rus mahkemesinden Wikipedia’ya 2 milyon ruble ceza

23:58 28.02.2023
© serra akcan / csgorselarsiv.org Adalet
Adalet - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© serra akcan / csgorselarsiv.org
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Rusya’nın başkenti Moskova’daki 422 no’lu Tahanskiy İlçe Mahkemesi, Rus ordu birlikleriyle ilgili materyalleri kaldırmayı reddeden Wikipedia’nın sahibi Wikimedia Foundation vakfına 2 milyon ruble (yaklaşık 500 bin TL) para cezası kesti.
Dava dosyasına göre, Vikipedi sitesi yöneticileri, Rus ordusunun 74. Muhafız Mekanize Piyade Tugayı, 138. Bağımsız Mekanize Piyade Tugayı, 92. Füze Tugayı ile ilgili makaleleri kaldırmayı reddetti. Site ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemleriyle ilgili materyalleri de kaldırmayı reddetti.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Mart 2022’de, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonuyla ilgili yazıdan dolayı Vikipedi’yi kapatmakla tehdit etmişti.
Wikimedia geçen Kasım ayında da Rus askeri operasyonla ilgili verileri kaldırmadığı gerekçesiyle 2 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı.
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