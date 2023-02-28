https://sputniknews.com.tr/20230228/rus-mahkemesinden-wikipediaya-2-milyon-ruble-ceza-1067625459.html

Rus mahkemesinden Wikipedia’ya 2 milyon ruble ceza

Rus mahkemesinden Wikipedia’ya 2 milyon ruble ceza

Rusya’nın başkenti Moskova’daki 422 no’lu Tahanskiy İlçe Mahkemesi, Rus ordu birlikleriyle ilgili materyalleri kaldırmayı reddeden Wikipedia’nın sahibi... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T23:58+0300

2023-02-28T23:58+0300

2023-02-28T23:58+0300

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Dava dosyasına göre, Vikipedi sitesi yöneticileri, Rus ordusunun 74. Muhafız Mekanize Piyade Tugayı, 138. Bağımsız Mekanize Piyade Tugayı, 92. Füze Tugayı ile ilgili makaleleri kaldırmayı reddetti. Site ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemleriyle ilgili materyalleri de kaldırmayı reddetti.Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Mart 2022’de, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonuyla ilgili yazıdan dolayı Vikipedi’yi kapatmakla tehdit etmişti.Wikimedia geçen Kasım ayında da Rus askeri operasyonla ilgili verileri kaldırmadığı gerekçesiyle 2 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı.

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