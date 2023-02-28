Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/rende-sitesindeki-yikimla-ilgili-tutuklanan-arsa-sahibi-kolon-kesmedigini-savundu-1067611920.html
Rende Sitesi'ndeki yıkımla ilgili tutuklanan arsa sahibi kolon kesmediğini savundu
Rende Sitesi'ndeki yıkımla ilgili tutuklanan arsa sahibi kolon kesmediğini savundu
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve Eskişehir'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Hatay'daki Rende Sitesi'nin arsa sahibi Arif Sami Rende... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T17:47+0300
2023-02-28T17:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
deprem
bina
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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı üzerine Eskişehir'de gözaltına alınıp 25 Şubat'ta çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan Rende Sitesi'nin arsa sahibi Arif Sami Rende'nin (84) savcılık ifadesinde, önceki beyanlarına ekleyeceği bir şey olmadığını belirterek, "Üzerime atılı iddia tamamen hatalıdır." dedi.Sitenin B bloku kolonlarının anaokulu yapılması için kestirildiği iddiası hatırlatılan Rende, "Biz oraya anaokulunu 5 sene evvel açtık. Deprem Hatay'ı yerle bir etmiştir. Bizim hatamız kesinlikle yoktur, kolon kesmedik. Kolon kesseydik zaten deprem öncesinde bina üzerimize düşerdi." ifadesini kullandı.Rende, sağlık sorunlarının bulunduğunu, bu hususun göz önünde bulundurularak serbest bırakılmasını talep etti.Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 bloklu Rende Sitesi'nin A ve B bloku yıkılmış, yaşanan çökmelerin blokların alt katındaki iş yeri sahiplerinin kolon kestirmesinden kaynaklandığı iddia edilmişti.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında da inceleme başlatılmıştı
https://sputniknews.com.tr/20230220/rende-sitesinde-takipsizlik-veren-savciya-inceleme-1067280514.html
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hatay, deprem, bina
hatay, deprem, bina

Rende Sitesi'ndeki yıkımla ilgili tutuklanan arsa sahibi kolon kesmediğini savundu

17:47 28.02.2023 (güncellendi: 17:48 28.02.2023)
© ABDULLAH GÜÇLÜ - BATUHAN KILIÇ-AW835903Kahramanmaraş depremlerinde, Hatay’da yıkılan ve 105 kişinin öldüğü Farklı Yaşam Rende Sitesi’nin toprak sahibi Arif Sami Rende (84), yaş haddi nedeniyle serbest bırakılmasının ardından tekrar gözaltına alındığı Eskişehir’de tutuklandı.
Kahramanmaraş depremlerinde, Hatay’da yıkılan ve 105 kişinin öldüğü Farklı Yaşam Rende Sitesi’nin toprak sahibi Arif Sami Rende (84), yaş haddi nedeniyle serbest bırakılmasının ardından tekrar gözaltına alındığı Eskişehir’de tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© ABDULLAH GÜÇLÜ - BATUHAN KILIÇ-AW835903
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve Eskişehir'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Hatay'daki Rende Sitesi'nin arsa sahibi Arif Sami Rende, binanın bir blokunda anaokulu açmak için kolonları kestirdiği iddiasını kabul etmedi.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı üzerine Eskişehir'de gözaltına alınıp 25 Şubat'ta çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan Rende Sitesi'nin arsa sahibi Arif Sami Rende'nin (84) savcılık ifadesinde, önceki beyanlarına ekleyeceği bir şey olmadığını belirterek, "Üzerime atılı iddia tamamen hatalıdır." dedi.
Sitenin B bloku kolonlarının anaokulu yapılması için kestirildiği iddiası hatırlatılan Rende, "Biz oraya anaokulunu 5 sene evvel açtık. Deprem Hatay'ı yerle bir etmiştir. Bizim hatamız kesinlikle yoktur, kolon kesmedik. Kolon kesseydik zaten deprem öncesinde bina üzerimize düşerdi." ifadesini kullandı.
Rende, sağlık sorunlarının bulunduğunu, bu hususun göz önünde bulundurularak serbest bırakılmasını talep etti.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 bloklu Rende Sitesi'nin A ve B bloku yıkılmış, yaşanan çökmelerin blokların alt katındaki iş yeri sahiplerinin kolon kestirmesinden kaynaklandığı iddia edilmişti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında da inceleme başlatılmıştı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Kolonları kesilen Rende Sitesi'ne takipsizlik veren savcıya inceleme
20 Şubat, 16:39
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