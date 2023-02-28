https://sputniknews.com.tr/20230228/rende-sitesindeki-yikimla-ilgili-tutuklanan-arsa-sahibi-kolon-kesmedigini-savundu-1067611920.html

Rende Sitesi'ndeki yıkımla ilgili tutuklanan arsa sahibi kolon kesmediğini savundu

Rende Sitesi'ndeki yıkımla ilgili tutuklanan arsa sahibi kolon kesmediğini savundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve Eskişehir'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Hatay'daki Rende Sitesi'nin arsa sahibi Arif Sami Rende... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T17:47+0300

2023-02-28T17:47+0300

2023-02-28T17:48+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

deprem

bina

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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı üzerine Eskişehir'de gözaltına alınıp 25 Şubat'ta çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan Rende Sitesi'nin arsa sahibi Arif Sami Rende'nin (84) savcılık ifadesinde, önceki beyanlarına ekleyeceği bir şey olmadığını belirterek, "Üzerime atılı iddia tamamen hatalıdır." dedi.Sitenin B bloku kolonlarının anaokulu yapılması için kestirildiği iddiası hatırlatılan Rende, "Biz oraya anaokulunu 5 sene evvel açtık. Deprem Hatay'ı yerle bir etmiştir. Bizim hatamız kesinlikle yoktur, kolon kesmedik. Kolon kesseydik zaten deprem öncesinde bina üzerimize düşerdi." ifadesini kullandı.Rende, sağlık sorunlarının bulunduğunu, bu hususun göz önünde bulundurularak serbest bırakılmasını talep etti.Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 bloklu Rende Sitesi'nin A ve B bloku yıkılmış, yaşanan çökmelerin blokların alt katındaki iş yeri sahiplerinin kolon kestirmesinden kaynaklandığı iddia edilmişti.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında da inceleme başlatılmıştı

https://sputniknews.com.tr/20230220/rende-sitesinde-takipsizlik-veren-savciya-inceleme-1067280514.html

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