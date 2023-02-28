https://sputniknews.com.tr/20230228/rahdit-hacker-grubu-ukraynali-radikal-milliyetci-azov-taburunun-personel-bilgilerini-yayinladi--1067610807.html

RaHDit hacker grubu, Ukraynalı radikal milliyetçi Azov Taburu’nun personel bilgilerini yayınladı

RaHDit hacker grubu, Ukraynalı radikal milliyetçi Azov Taburu’nun personel bilgilerini yayınladı

'Öfkeli Rus hackerler' (RaHDit) bilgisayar korsanları grubu, Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov Taburu'nun insan kaynakları bölümüne ait bilgisayarlardan... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T17:26+0300

2023-02-28T17:26+0300

2023-02-28T17:26+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

hacker

azov taburu

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Açık erişime sunulan dosyalar arasında askeri birliklere verilen emirler, çeşitli dönemlerde çatışmalara katılanların listeleri, askeri personele ait kişisel bilgiler, hizmet kayıtları ve verilen ödüller listesi yer alıyor.Belgeler arasında yaşanan ihlaller, misal firar edenlerin listeleri de bulunuyor.Bilgisayar korsanları, incelenen belgeler temelinde yeni soruşturmaların başlatıldığını duyurdu.Yayınlanan belgelerden, Rus siyaset uzmanı Darya Dugina’yı öldürmekle suçlanan Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk’un, Azov Taburu'nun da bağlı olduğu 12. Ulusal Muhafız Tugayı’nda görev yaptığı anlaşılıyor.Tugay Komutanı Albay Aleksandr Kryaçko imzalı bir belge, 'Er Natalya Pavlovna Vovk’un' 2020 ve 2021 yıllarında Donetsk Bölgesi’nin Mariupol kentinde Ukrayna’nın ulusal güvenliğini sağlamaya yönelik etkinliklerde yer aldığını ortaya koyuyor.

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rusya, ukrayna, hacker, azov taburu