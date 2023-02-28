https://sputniknews.com.tr/20230228/putin-karsi-istihbarati-guclendirmeli-batili-istihbaratcilarin-eylemlerine-karsilik-vermeliyiz-1067607295.html

Putin: Karşı istihbaratı güçlendirmeli, Batılı istihbaratçıların eylemlerine karşılık vermeliyiz

Putin: Karşı istihbaratı güçlendirmeli, Batılı istihbaratçıların eylemlerine karşılık vermeliyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da karşı istihbarat faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve Batılı istihbarat servislerinin eylemlerine karşılık... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T15:54+0300

2023-02-28T15:54+0300

2023-02-28T15:59+0300

vladimir putin

ukrayna krizi

rusya

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

istihbarat

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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) yapılan toplantıda konuşan Putin, "Karşı istihbarat hattını genel olarak güçlendirmeliyiz, zira geleneksel olarak Batılı istihbarat servisleri Rusya aleyhinde her zaman aktif şekilde çalıştı ve şu anda da ek personel, teçhizat ve diğer kaynakları aleyhimizde harekete geçirdi. Buna uygun şekilde karşılık vermemiz gerekiyor" dedi.

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vladimir putin, rusya, rus istihbarat teşkilatı (fsb), istihbarat