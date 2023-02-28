https://sputniknews.com.tr/20230228/putin-karsi-istihbarati-guclendirmeli-batili-istihbaratcilarin-eylemlerine-karsilik-vermeliyiz-1067607295.html
Putin: Karşı istihbaratı güçlendirmeli, Batılı istihbaratçıların eylemlerine karşılık vermeliyiz
Putin: Karşı istihbaratı güçlendirmeli, Batılı istihbaratçıların eylemlerine karşılık vermeliyiz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da karşı istihbarat faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve Batılı istihbarat servislerinin eylemlerine karşılık... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T15:54+0300
2023-02-28T15:54+0300
2023-02-28T15:59+0300
vladimir putin
ukrayna krizi
rusya
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
istihbarat
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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) yapılan toplantıda konuşan Putin, "Karşı istihbarat hattını genel olarak güçlendirmeliyiz, zira geleneksel olarak Batılı istihbarat servisleri Rusya aleyhinde her zaman aktif şekilde çalıştı ve şu anda da ek personel, teçhizat ve diğer kaynakları aleyhimizde harekete geçirdi. Buna uygun şekilde karşılık vermemiz gerekiyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/moskova-bolgesindeki-dogalgaz-dagitim-istasyonu-yakinina-bir-insansiz-hava-araci-dustu-1067604031.html
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vladimir putin, rusya, rus istihbarat teşkilatı (fsb), istihbarat
vladimir putin, rusya, rus istihbarat teşkilatı (fsb), istihbarat
Putin: Karşı istihbaratı güçlendirmeli, Batılı istihbaratçıların eylemlerine karşılık vermeliyiz
15:54 28.02.2023 (güncellendi: 15:59 28.02.2023) Abone ol
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da karşı istihbarat faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve Batılı istihbarat servislerinin eylemlerine karşılık verilmesi gerektiğini söyledi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) yapılan toplantıda konuşan Putin, "Karşı istihbarat hattını genel olarak güçlendirmeliyiz, zira geleneksel olarak Batılı istihbarat servisleri Rusya aleyhinde her zaman aktif şekilde çalıştı ve şu anda da ek personel, teçhizat ve diğer kaynakları aleyhimizde harekete geçirdi. Buna uygun şekilde karşılık vermemiz gerekiyor" dedi.