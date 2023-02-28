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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230228/putin-karsi-istihbarati-guclendirmeli-batili-istihbaratcilarin-eylemlerine-karsilik-vermeliyiz-1067607295.html
Putin: Karşı istihbaratı güçlendirmeli, Batılı istihbaratçıların eylemlerine karşılık vermeliyiz
Putin: Karşı istihbaratı güçlendirmeli, Batılı istihbaratçıların eylemlerine karşılık vermeliyiz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da karşı istihbarat faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve Batılı istihbarat servislerinin eylemlerine karşılık... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T15:54+0300
2023-02-28T15:59+0300
vladimir putin
ukrayna krizi
rusya
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
istihbarat
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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) yapılan toplantıda konuşan Putin, "Karşı istihbarat hattını genel olarak güçlendirmeliyiz, zira geleneksel olarak Batılı istihbarat servisleri Rusya aleyhinde her zaman aktif şekilde çalıştı ve şu anda da ek personel, teçhizat ve diğer kaynakları aleyhimizde harekete geçirdi. Buna uygun şekilde karşılık vermemiz gerekiyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/moskova-bolgesindeki-dogalgaz-dagitim-istasyonu-yakinina-bir-insansiz-hava-araci-dustu-1067604031.html
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vladimir putin, rusya, rus istihbarat teşkilatı (fsb), istihbarat
vladimir putin, rusya, rus istihbarat teşkilatı (fsb), istihbarat

Putin: Karşı istihbaratı güçlendirmeli, Batılı istihbaratçıların eylemlerine karşılık vermeliyiz

15:54 28.02.2023 (güncellendi: 15:59 28.02.2023)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ В. Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da karşı istihbarat faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve Batılı istihbarat servislerinin eylemlerine karşılık verilmesi gerektiğini söyledi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) yapılan toplantıda konuşan Putin, "Karşı istihbarat hattını genel olarak güçlendirmeliyiz, zira geleneksel olarak Batılı istihbarat servisleri Rusya aleyhinde her zaman aktif şekilde çalıştı ve şu anda da ek personel, teçhizat ve diğer kaynakları aleyhimizde harekete geçirdi. Buna uygun şekilde karşılık vermemiz gerekiyor" dedi.
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