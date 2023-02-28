https://sputniknews.com.tr/20230228/prof-dr-pampal-hatay-uc-kez-samar-yedi-simdi-dorduncusune-de-hazir-olmasi-gerekiyor-1067583643.html

Prof. Dr. Pampal: Hatay üç kez şamar yedi, şimdi dördüncüsüne de hazır olması gerekiyor

Prof. Dr. Pampal: Hatay üç kez şamar yedi, şimdi dördüncüsüne de hazır olması gerekiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilenmiş, AFAD'ın verdiği son bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 374 olmuştu. Artçılar sürerken... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T08:05+0300

2023-02-28T08:05+0300

2023-02-28T08:20+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

deprem

süleyman pampal

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından 11 şehrimiz etkilenmiş, AFAD'ın verdiği son bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 374 olmuştu. Depremlerden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay'da da acı tabloyla karşı karşıya kalınmıştı. Hatay, geçtiğimiz günlerde de 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşamıştı.Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, tv100'de katıldığı programda Hatay ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.Hatay'ın dahil olduğu bölge ile ilgili uyarılarda bulunan Pampal, 8'e varan büyüklükte bir depremin beklendiğini söyledi.Pampal, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20200920/prof-dr-pampal-7nin-uzerinde-bir-istanbul-depreminin-10-yil-icinde-olmasi-mumkun-1042881786.html

hatay

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