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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/prof-dr-pampal-hatay-uc-kez-samar-yedi-simdi-dorduncusune-de-hazir-olmasi-gerekiyor-1067583643.html
Prof. Dr. Pampal: Hatay üç kez şamar yedi, şimdi dördüncüsüne de hazır olması gerekiyor
Prof. Dr. Pampal: Hatay üç kez şamar yedi, şimdi dördüncüsüne de hazır olması gerekiyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilenmiş, AFAD'ın verdiği son bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 374 olmuştu. Artçılar sürerken... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T08:05+0300
2023-02-28T08:20+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
deprem
süleyman pampal
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından 11 şehrimiz etkilenmiş, AFAD'ın verdiği son bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 374 olmuştu. Depremlerden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay'da da acı tabloyla karşı karşıya kalınmıştı. Hatay, geçtiğimiz günlerde de 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşamıştı.Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, tv100'de katıldığı programda Hatay ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.Hatay'ın dahil olduğu bölge ile ilgili uyarılarda bulunan Pampal, 8'e varan büyüklükte bir depremin beklendiğini söyledi.Pampal, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20200920/prof-dr-pampal-7nin-uzerinde-bir-istanbul-depreminin-10-yil-icinde-olmasi-mumkun-1042881786.html
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hatay, deprem, süleyman pampal
hatay, deprem, süleyman pampal

Prof. Dr. Pampal: Hatay üç kez şamar yedi, şimdi dördüncüsüne de hazır olması gerekiyor

08:05 28.02.2023 (güncellendi: 08:20 28.02.2023)
© İHAJeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© İHA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilenmiş, AFAD'ın verdiği son bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 374 olmuştu. Artçılar sürerken başka illerden gelen deprem haberleri de korkutuyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal ise Hatay için uyarıda bulundu.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından 11 şehrimiz etkilenmiş, AFAD'ın verdiği son bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 374 olmuştu. Depremlerden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay'da da acı tabloyla karşı karşıya kalınmıştı. Hatay, geçtiğimiz günlerde de 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşamıştı.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, tv100'de katıldığı programda Hatay ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Hatay'ın dahil olduğu bölge ile ilgili uyarılarda bulunan Pampal, 8'e varan büyüklükte bir depremin beklendiğini söyledi.
Pampal, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Bana kalırsa acele etmek çok doğru olmaz. Yani gerekli çalışmaları yapıp, her şeyi hazırlayıp, hiç olmazsa bundan sonraki depremlerde bir de şunu söyleyeyim, lütfen atlamamak lazım. Şimdi bu bölgelerde depremzedeler tabi ki evsizler. Bir an önce barınma ihtiyaçları var ama artık buralarda bu türden büyük depremler olmayacak."

"Yani Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Elbistan'da. Hatay da biraz güneyde tehlike olduğu için Hatay'ı dahil edemiyorum maalesef. Çünkü o fayın güneye doğru Ölü Deniz fayının devamı Suriye, Lübnan ve İsrail'de bu bölgeler de çok yıkıcı bir depremlere gebe. 8'e varan büyüklükler hep yaşanmıştır. Eğer olursa, ki olma ihtimali yüksek. Çünkü oralarda da stres transferiyle tehlike yaklaştı ve büyüdü. Hatay yine etkilenecektir. Burada en kadersiz, en şanssız kentimiz Hatay olmuştur."
"Tarihte de böyledir ama bu depremde de, ilk depremde Kahramanmaraş'ın depremiyle yıkıldı. İkinci depremde yine Kahramanmaraş'ın depremiyle yıkıldı. Üçüncüsü ancak Hatay'ın depremiydi. Antakya fayı kırılarak 6,4'lük depremi doğurdu ve Hatay üç kez şamar yedi. Şimdi dördüncüsüne de hazır olması gerekiyor. O bakımdan belki Hatay'da daha hızlı davranmak gerekli olabilir. Ama diğer yerlerde, Kahramanmaraş, Adıyaman ve diğerlerinde çok acele etmeye gerek yok. Yeter ki doğru işler yapmak için gerekli çalışmaları yapın."
Prof. Dr. Süleyman Pampal - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2020
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Prof. Dr. Pampal: 7’nin üzerinde bir İstanbul depreminin 10 yıl içinde olması mümkün
20 Eylül 2020, 12:13
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