https://sputniknews.com.tr/20230228/prof-dr-ahmet-ercan-halki-kin-ve-dusmanliga-tahrikten-gozaltina-alindi-1067616315.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten gözaltına alındı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten gözaltına alındı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T20:15+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

övgün ahmet ercan

deprem

soruşturma

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten gözaltına alındığı belirtildi.AA'nın haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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övgün ahmet ercan, deprem, soruşturma