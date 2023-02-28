https://sputniknews.com.tr/20230228/prof-dr-ahmet-ercan-halki-kin-ve-dusmanliga-tahrikten-gozaltina-alindi-1067616315.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten gözaltına alındı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten gözaltına alındı
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T20:15+0300
2023-02-28T20:15+0300
2023-02-28T20:21+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
övgün ahmet ercan
deprem
soruşturma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067616434_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7b6fac3ccdf439d8558e4c4e813d93b4.jpg
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten gözaltına alındığı belirtildi.AA'nın haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067616434_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8e3d6e3d93a3bed7f97738eab269911f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
övgün ahmet ercan, deprem, soruşturma
övgün ahmet ercan, deprem, soruşturma
Prof. Dr. Ahmet Ercan, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten gözaltına alındı
20:15 28.02.2023 (güncellendi: 20:21 28.02.2023) Abone ol
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten gözaltına alındığı belirtildi.
AA'nın haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.
Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.