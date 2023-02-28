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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/prof-dr-ahmet-ercan-halki-kin-ve-dusmanliga-tahrikten-gozaltina-alindi-1067616315.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten gözaltına alındı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten gözaltına alındı
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
övgün ahmet ercan
deprem
soruşturma
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten gözaltına alındığı belirtildi.AA'nın haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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övgün ahmet ercan, deprem, soruşturma
övgün ahmet ercan, deprem, soruşturma

Prof. Dr. Ahmet Ercan, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten gözaltına alındı

20:15 28.02.2023 (güncellendi: 20:21 28.02.2023)
© AAJeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© AA
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten gözaltına alındığı belirtildi.
AA'nın haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.
Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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