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Oyuncak silahla banka soydu
Oyuncak silahla banka soydu
İstanbul'da oyuncak silahla banka soyan şüpheliyi müşteri olan sivil polis yakaladı. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T15:41+0300
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yaşam
çekmeköy
banka
banka soygunu
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İstanbul Çekmeköy'de, oyuncak silahla bir bankayı soyduktan sonra kaçmaya başlayan şüpheli, bankada müşteri olarak bulunan sivil bir polis tarafından yakalandı.Sultançiftliği Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde yer alan bir banka şubesine oyuncak silahla gelen şüpheli, bankanın güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip silahını gasbetti.Kasadan bir miktar para alan şüpheli, banka şubesinden çıkıp yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada bankada müşteri olarak bulunan sivil bir polis, peşinden koştuğu şüpheliyi vatandaşların da yardımıyla yakaladı.İhbar üzerine banka şubesine gelen diğer polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, gözaltına alındı.Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220818/istanbulda-ekmek-bicakli-soygun-sucluluk-duygusunu-anlamak-istedim-1060076509.html
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çekmeköy, banka, banka soygunu
çekmeköy, banka, banka soygunu

Oyuncak silahla banka soydu

15:41 28.02.2023 (güncellendi: 15:47 28.02.2023)
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© İHA
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İstanbul'da oyuncak silahla banka soyan şüpheliyi müşteri olan sivil polis yakaladı.
İstanbul Çekmeköy'de, oyuncak silahla bir bankayı soyduktan sonra kaçmaya başlayan şüpheli, bankada müşteri olarak bulunan sivil bir polis tarafından yakalandı.
Sultançiftliği Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde yer alan bir banka şubesine oyuncak silahla gelen şüpheli, bankanın güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip silahını gasbetti.
Kasadan bir miktar para alan şüpheli, banka şubesinden çıkıp yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada bankada müşteri olarak bulunan sivil bir polis, peşinden koştuğu şüpheliyi vatandaşların da yardımıyla yakaladı.
İhbar üzerine banka şubesine gelen diğer polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul'da ekmek bıçaklı soygun: 'Suçluluk duygusunu anlamak istedim' - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
YAŞAM
İstanbul'da ekmek bıçaklı soygun: 'Suçluluk duygusunu anlamak istedim'
18 Ağustos 2022, 11:39
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