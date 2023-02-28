https://sputniknews.com.tr/20230228/oyuncak-silahla-banka-soydu-1067606856.html

Oyuncak silahla banka soydu

Oyuncak silahla banka soydu

İstanbul'da oyuncak silahla banka soyan şüpheliyi müşteri olan sivil polis yakaladı. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T15:41+0300

2023-02-28T15:41+0300

2023-02-28T15:47+0300

yaşam

çekmeköy

banka

banka soygunu

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İstanbul Çekmeköy'de, oyuncak silahla bir bankayı soyduktan sonra kaçmaya başlayan şüpheli, bankada müşteri olarak bulunan sivil bir polis tarafından yakalandı.Sultançiftliği Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde yer alan bir banka şubesine oyuncak silahla gelen şüpheli, bankanın güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip silahını gasbetti.Kasadan bir miktar para alan şüpheli, banka şubesinden çıkıp yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada bankada müşteri olarak bulunan sivil bir polis, peşinden koştuğu şüpheliyi vatandaşların da yardımıyla yakaladı.İhbar üzerine banka şubesine gelen diğer polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, gözaltına alındı.Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220818/istanbulda-ekmek-bicakli-soygun-sucluluk-duygusunu-anlamak-istedim-1060076509.html

çekmeköy

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çekmeköy, banka, banka soygunu