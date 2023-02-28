https://sputniknews.com.tr/20230228/osym-deprem-dolayisiyla-ek-basvurulardan-ucret-alinmayacak-1067617733.html
ÖSYM: Deprem dolayısıyla ek başvurulardan ücret alınmayacak
ÖSYM: Deprem dolayısıyla ek başvurulardan ücret alınmayacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Ek başvurulardan alınan yüzde 50 ek ücreti, yönetim kurulu olarak deprem... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T21:04+0300
2023-02-28T21:04+0300
2023-02-28T21:04+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
ösym
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin üniversiteleri ve sınav merkezlerini etkileme durumlarını tespit etmek amacıyla OHAL kapsamına alınan illerin il ve ilçe sınav koordinatörleriyle "ÖSYM Koordinatörleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, değerlendirme toplantısı ÖSYM Başkanı Ersoy, başkan yardımcıları, daire başkanları ve OHAL bölgesindeki koordinatörlerin katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirildi.Bölgenin durumunun değerlendirildiği toplantıda Ersoy, ÖSYM koordinatörlüklerinin durumu ve çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Sınav takvimine ilişkin de bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:"ÖSYM sınav takvimindeki en yakın sınav nisan ayı başında gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesinin sınavıdır. Bu sınavla ilgili mart ayının başında ek başvuru alacağız. Ek başvuruda adaylar istedikleri yeri tercih edebilecekler. Ek başvurulardan alınan yüzde 50 ek ücreti, yönetim kurulu olarak deprem dolayısıyla kaldırdık. Sınavlara girecek adaylar Türkiye'nin herhangi bir yerinde sınava girebilecek."Deprem bölgesindeki bazı bölgelerin boşaldığını öğrendiklerini belirten Ersoy, "Bu bölgelerde nüfus hareketliliği çok fazla. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sınavların nasıl yapılacağına beraber karar vereceğiz. Sınav sürecinde hiçbir bireyin mağduriyet yaşamaması temel hedefimiz olacak." ifadelerini kullandı.
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deprem, ösym
ÖSYM: Deprem dolayısıyla ek başvurulardan ücret alınmayacak
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Ek başvurulardan alınan yüzde 50 ek ücreti, yönetim kurulu olarak deprem dolayısıyla kaldırdık. Sınavlara girecek adaylar Türkiye'nin herhangi bir yerinde sınava girebilecek" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin üniversiteleri ve sınav merkezlerini etkileme durumlarını tespit etmek amacıyla OHAL kapsamına alınan illerin il ve ilçe sınav koordinatörleriyle "ÖSYM Koordinatörleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, değerlendirme toplantısı ÖSYM Başkanı Ersoy, başkan yardımcıları, daire başkanları ve OHAL bölgesindeki koordinatörlerin katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirildi.
Bölgenin durumunun değerlendirildiği toplantıda Ersoy, ÖSYM koordinatörlüklerinin durumu ve çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Sınav takvimine ilişkin de bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:
"ÖSYM sınav takvimindeki en yakın sınav nisan ayı başında gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesinin sınavıdır. Bu sınavla ilgili mart ayının başında ek başvuru alacağız. Ek başvuruda adaylar istedikleri yeri tercih edebilecekler. Ek başvurulardan alınan yüzde 50 ek ücreti, yönetim kurulu olarak deprem dolayısıyla kaldırdık. Sınavlara girecek adaylar Türkiye'nin herhangi bir yerinde sınava girebilecek."
Deprem bölgesindeki bazı bölgelerin boşaldığını öğrendiklerini belirten Ersoy, "Bu bölgelerde nüfus hareketliliği çok fazla. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sınavların nasıl yapılacağına beraber karar vereceğiz. Sınav sürecinde hiçbir bireyin mağduriyet yaşamaması temel hedefimiz olacak." ifadelerini kullandı.