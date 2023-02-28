https://sputniknews.com.tr/20230228/moskova-bolgesindeki-dogalgaz-dagitim-istasyonu-yakinina-bir-insansiz-hava-araci-dustu-1067604031.html
Moskova bölgesindeki doğalgaz dağıtım istasyonu yakınına bir insansız hava aracı düştü
Moskova bölgesindeki doğalgaz dağıtım istasyonu yakınına bir insansız hava aracı düştü
Rusya acil durum servisleri yetkilileri, Moskova bölgesinde yer alan Kolomna kenti yakınında bulunan bir gaz dağıtım merkezinin yakınlarına bir insansız hava... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T14:55+0300
2023-02-28T14:55+0300
2023-02-28T15:38+0300
dünya
insansız hava aracı (iha)
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Rusya acil durum servislerinden bir yetkili, Sputnik haber ajansına açıklamasında, “Kolomna kenti yakınında yer alan bir doğalgaz dağıtım istasyonunun yakınına insansız hava aracı düştü” dedi. Yetkili, ilk belirlemelere göre insansız hava aracın düşmesi sonucu kimsenin zarar görmediğini ve doğalgaz dağıtım tesisinde de tahribat meydana gelmediğini söyledi. Daha önce Rusya’nın Bryansk ve Belgorod bölgelerinden de insansız hava araçlarının düştüğüne ilişkin haberler geldi.Bununla birlikte Moskova Oblastı (başkent Moskova’nın da yer aldığı idari birim) idarecileri de Kolomna’daki gaz dağıtım istasyonunun yakınına bir insansız hava aracının düştüğünü doğruladı. Moskova Oblastı Valisi Andrey Vorobyev, “Kolomna’da insansız hava aracının düşmesine gelince, söz konusu olay Gubastovo köyü yakınında gerçekleşti, hedefi muhtemelen bir sivil altyapı tesisiydi, ancak bu tesis hasar görmedi. İnsansız hava aracının düştüğü alanda ölüm yaşanmadı, bir tahribat da meydana gelmedi” dedi. Vorobyev, Rusya Güvenlik Servisi (FSB) ile diğer güvenlik birimlerinin olayı araştırmakta olduklarını da ekledi.Gazprom iddiası doğrulanmadıDaha önce bazı Telegram kanallarında, Kolomna’da bir insansız hava aracının Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un işlettiği bir gaz dağıtım istasyonunun birkaç metre yakınına düştüğü bilgisi yer almıştı. Ancak Gazprom bu bilgiyi doğrulayan bir açıklama yapmadı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan da Kolomna’da yaşananlarla ilgili bir açıklama henüz yapılmış değil. Bununla beraber Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya’nın Krasnodar ve Adıgey bölgelerinde düşen insansız hava araçlarıyla ilgili olarak, Ukrayna’ya ait olduğunu kaydettikleri söz konusu insansız hava araçlarının altyapı tesislerine saldırı girişiminde bulundukları ve Rus sistemleri tarafından düşürüldükleri açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230228/rusyanin-tuapse-kentinde-yangin-cikan-petrol-tesisinin-uzerinde-iha-goruldu-1067603315.html
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insansız hava aracı (iha), rusya, moskova
insansız hava aracı (iha), rusya, moskova
Moskova bölgesindeki doğalgaz dağıtım istasyonu yakınına bir insansız hava aracı düştü
14:55 28.02.2023 (güncellendi: 15:38 28.02.2023) Abone ol
Rusya acil durum servisleri yetkilileri, Moskova bölgesinde yer alan Kolomna kenti yakınında bulunan bir gaz dağıtım merkezinin yakınlarına bir insansız hava aracının düştüğünü belirtti. Olayda ölen ya da yaralı yok.
Rusya acil durum servislerinden bir yetkili, Sputnik haber ajansına açıklamasında, “Kolomna kenti yakınında yer alan bir doğalgaz dağıtım istasyonunun yakınına insansız hava aracı düştü” dedi.
Yetkili, ilk belirlemelere göre insansız hava aracın düşmesi sonucu kimsenin zarar görmediğini ve doğalgaz dağıtım tesisinde de tahribat meydana gelmediğini söyledi.
Daha önce Rusya’nın Bryansk ve Belgorod bölgelerinden de insansız hava araçlarının düştüğüne ilişkin haberler geldi.
Bununla birlikte Moskova Oblastı (başkent Moskova’nın da yer aldığı idari birim) idarecileri de Kolomna’daki gaz dağıtım istasyonunun yakınına bir insansız hava aracının düştüğünü doğruladı.
Moskova Oblastı Valisi Andrey Vorobyev, “Kolomna’da insansız hava aracının düşmesine gelince, söz konusu olay Gubastovo köyü yakınında gerçekleşti, hedefi muhtemelen bir sivil altyapı tesisiydi, ancak bu tesis hasar görmedi. İnsansız hava aracının düştüğü alanda ölüm yaşanmadı, bir tahribat da meydana gelmedi” dedi.
Vorobyev, Rusya Güvenlik Servisi (FSB) ile diğer güvenlik birimlerinin olayı araştırmakta olduklarını da ekledi.
Gazprom iddiası doğrulanmadı
Daha önce bazı Telegram kanallarında, Kolomna’da bir insansız hava aracının Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un işlettiği bir gaz dağıtım istasyonunun birkaç metre yakınına düştüğü bilgisi yer almıştı. Ancak Gazprom bu bilgiyi doğrulayan bir açıklama yapmadı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan da Kolomna’da yaşananlarla ilgili bir açıklama henüz yapılmış değil.
Bununla beraber Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya’nın Krasnodar ve Adıgey bölgelerinde düşen insansız hava araçlarıyla ilgili olarak, Ukrayna’ya ait olduğunu kaydettikleri söz konusu insansız hava araçlarının altyapı tesislerine saldırı girişiminde bulundukları ve Rus sistemleri tarafından düşürüldükleri açıklamasını yaptı.